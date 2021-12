Diane Kruger rechnet in deutlichen Worte mit der Filmbranche ab

Exklusiv Deutschland größer Hollywoodstar spricht von "vielen Idioten", mit denen sie gearbeitet habe - und meint damit durchaus auch Frauen.

Schauspielstar Diane Kruger rechnet in deutlichen Worten mit der Filmbranche ab. Unserer Redaktion sagte sie: „Ich habe mit so vielen Idioten gearbeitet.“ Und damit meine sie „Männer wie Frauen gleichermaßen“. Die 45-Jährige: „Denn manche Frauen glauben, sie müssen sich gegenüber anderen Frauen ekelhaft verhalten, um sich dadurch mächtiger und erfolgreicher zu fühlen.“

Es habe vor allem am Beginn ihres Weges zum größten deutschen Hollywoodstar eigentlich nur eines geholfen: „Als ich noch jünger war, musste ich so viel Süßholz raspeln, um etwas durchzusetzen, das für mich wichtig war.“ Jetzt aber könne sie viel direkter sein: „Das mag damit zu tun haben, dass ich älter geworden bin. Und nachdem ich in der Branche einigermaßen etabliert bin, bekomme ich auch mehr Respekt.“ Aber Kruger, die demnächst mit dem Film „The 355“ ins Kino zurückkehrt, sieht auch einen Wandel im Größeren: „Was sich auf jeden Fall geändert hat, ist, dass Frauen jetzt die Möglichkeit haben, ihre Meinung offen zu sagen.“ Und fügt auch als Mutter einer dreijährigen Tochter hinzu: „Ich hoffe, dass die nächste Generation über solche Fragen nicht mehr diskutieren muss, sondern dass das alles selbstverständlich ist.“

Diane Kruger: Wiedereinstieg nach der Babypause war "unheimlich schwierig"

In ihrer Rolle als Mutter hat die gebürtige Niedersächsin zu ihrer eigenen Überraschung ihre Bestimmung gefunden: „Ich mag es unheimlich, Mutter zu sein. Mehr als ich das erwartet hätte.“ Die Familie sei ihr wichtiger als andere, und sie werde alles dafür tun, „, dass meine Tochter gut aufwächst und die Chance hat, ein schönes und erfolgreiches Leben zu führen“.

Darum habe sie nach der Geburt des Kindes auch länger mit dem Drehen pausiert, und auch dann sei ihr der Wiedereinstig nicht leicht gefallen. Kruger: „Als ich nach diesen Monaten wieder anfing zu drehen, war selbst das unheimlich schwierig. Ich bin neidisch, wenn ich einen Nachmittag nicht da bin und sie mit unserer Kinderfrau unterwegs ist. Denn ich habe das Gefühl, meine Tochter hat eine Erinnerung, von der ich nicht Teil bin.“ Sie werde jedenfalls „sicherlich nicht die Mutter sein, die die meiste Zeit nur am Drehen ist und zum Schlafengehen Küsschen gibt“. Ihre Karriere an den Nagel hängen will die durch die Rolle als Helena in „Troja“ international bekannt gewordene, aber auch für ihr Spiel in deutschen Filmen wie Fatih Akins „Aus dem Nichts“ prämierte Darstellerin nicht: „Nein, ich liebe meinen Beruf. Ich hoffe, dass mit fortschreitendem Alter weiterhin schöne Rollen auf mich zukommen“, so Kruger.