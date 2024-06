Fan-Fest zum EM-Start: Die wichtigsten Infos

Zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel der EM findet heute in München ein Fan-Fest statt. Hier finden Sie die wichtigsten Infos zu Programm, Tickets und Anfahrt.

Die Fußball-EM in Deutschland steht vor der Tür. Zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel in zwischen Deutschland und Schottland in der Allianz Arena stehen Musik-Superstars in München auf der Bühne. Beim "Fan Fest Euro 2024" treten unter anderem Ed Sheeran und Nelly Furtado auf. Rund 30.000 Menschen werden erwartet. Hier gibt es die Infos.

Programm und Line-Up beim Fan-Fest Euro 2024 in München

Das Fan-Fest findet am Mittwoch, dem 12. Juni 2024, auf der Theresienwiese statt. Einlass ist ab 14 Uhr, um 23 Uhr endet die Veranstaltung. Das ist das Programm:

16 - 16.30 Uhr: Tim Bendzko

17 - 17.30 Uhr: Dylan

18 - 19 Uhr: Mark Forster

19.30 - 20.30: Nelly Furtado

21.15 - 22.45 Uhr: Ed Sheeran

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Fan-Fest am 12. Juni 2024 in München: Tickets und Preise

Für Kurzentschlossene gibt es gute Nachrichten: Das Fan-Fest in München ist noch nicht ausverkauft. Beim Ticketanbieter Eventim gibt es noch Tickets in zwei verschiedenen Kategorien. Es werden lediglich Stehplätze angeboten, die in drei Zonen unterteilt werden. Je weiter sie von der Bühne entfernt sind, desto teurer sind sie. Das sie die Kategorien und die jeweiligen Preise:

Zone A: ab 78 Euro

Zone B: ausverkauft

Zone C: ab 48 Euro

Die Tickets werden beim Kauf personalisiert. Laut dem Veranstalter erhalten nur die Person, deren Name auf dem Ticket steht, und ihre Begleiter Zutritt. Möglicherweise muss der Ausweis vorgezeigt werden. Ein Weiterverkauf der Tickets ist nur über die offiziellen Weiterverkaufsplattformen des jeweiligen Ticketanbieters möglich. Die Tickets gelten gleichzeitig auch als Fahrkarte für den Öffentlichen Nahverkehr in München (MVV Zonen M-6).

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Anreise zum Fan-Fest auf der Münchner Theresienwiese

Der Veranstalter empfiehlt die Anreise zum Fan-Fest mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Vor Ort gibt es keine Parkplätze, die speziell für Gäste der Veranstaltung zur Verfügung stehen. Wer dennoch mit dem Auto anreist, muss öffentliche Parkhäuser und Parkplätze in der Umgebung nutzen.

Über den Ticketanbieter, bei dem man seine Karte gekauft hat, erhält man ein kostenfreies ÖPNV-Ticket, das in den Zonen M-6 des Münchener Verkehrsverbunds gilt. Wer mit der U-Bahn anreist, kann an den Stationen Theresienwiese (U4 und U5) oder Goetheplatz (U3 und U6) aussteigen. Bei der S-Bahn und mit dem Bus ist es die Station Hackerplatz. Dort halten mehrere Linien. Gäste, die am Hauptbahnhof ankommen, erreichen das Veranstaltungsgelände zu Fuß in etwa 20 Minuten.