Fasching 2023 in Unterfranken: Termine für Faschingsumzüge und Prunksitzungen

Wo kann man Fasching 2023 in Unterfranken feiern? Eine Liste mit Veranstaltungen, Faschingsumzügen und Prunksitzungen in der Region finden Sie hier.

Clownsnasen, Luftschlangen und Krapfen: Die Faschingszeit ist wieder da und kehrt bunter zurück denn je. Wo und wann gibt es dieses Jahr wieder Party und Musik in Unterfranken?

Für alle, die in Feierlaune sind, haben wir hier eine Liste mit Orten und Terminen der Faschingsveranstaltungen 2023 in der Region. Wenn Sie in Unterfranken 2023 Fasching feiern wollen, dann werden Sie hier bestimmt fündig.

Fasching 2023 in Stadt und Landkreis Würzburg: Prunksitzungen und Faschingsumzüge

Heidingsfelder Faschingszug

Ort: Start in der Winterhäuser Straße, Heiingsfeld

Termin: Faschingsdienstag , 21. Februar um 14.33 Uhr

Faschingszug in Veitshöchheim

Ort: Start in der Heidenfelderstraße, Veitshöchheim

Termin: Rosenmontag , 20. Februar, um 13 Uhr

Faschingszug in Höchberg

Ort: Start in der Kister Straße , Höchberg

, Termin: Faschingsdienstag , 21. Februar, um 14 Uhr

Weitere Prunksitzungen im Landkreis

Gardeabteilung des SV Bergtheim : Rosenmontag , 20. Februar

Fastnacht im Landkreis Schweinfurt: Faschingsumzüge und Prunksitzungen 2023

Faschinsgzug der ESKGAGE

Ort: Spitalsee-Platz

Termin: Faschingsdienstag , 21. Februar um 13 Uhr

Prunksitzung der Rafelder Krautsköpf

Ort: Kulturhalle

Termin: 18. und 20. Februar, um 19 Uhr

Kinderfasching der Rafelder Krautsköpf

Ort: Kulturhalle

Termin: Faschingsdienstag , 21. Februar ab 14 Uhr

Fasching im Landkreis Bad Kissingen: Fastnachtsumzüge und Veranstaltungen 2023

Kinderfasching in Münnerstadt

Ort: Mehrzweckhalle

Termin: Rosenmontag , 20. Februar, 14 Uhr

Faschingszug in Aura

Termin: Rosenmontag , 20. Februar, 13.11 Uhr

Faschingszug in Bad Brückenau

Termin: Faschingsdienstag , 21. Februar, 14.11 Uhr

Fasching im Landkreis Haßberge 2023: Faschingsumzüge und Veranstaltungen

Rosenmontagsball der Blaskapelle Aidhausen

Termin: Rosenmontag , 20. Februar, 19 Uhr

Faschingsumzug

Ort: Eltmann , anschließend "geiles Ende“ auf dem Marktplatz Ermershausen

, anschließend "geiles Ende“ auf dem Marktplatz Ermershausen Termin: Faschingsdienstag , 21. Februar, 14 Uhr

Faschingsumzug in Neubrunn

Termin: Rosenmontag , 20. Februar, 14 Uhr

Faschingszug Althütter Dorfgemeinschaft

Ort: Neuschleichach

Termin: Faschingsdienstag , 21. Februar, 14 Uhr

Fasching 2023 im Landkreis Kitzingen: Umzüge, Prunksitzungen und Veranstaltungen

Iphöfer Stücht-Ball

Ort: Karl Knauf-Halle

Termin: 11. und 20. Februar, jeweils 18.55 Uhr

Rosenmontagssitzung der KiKaG mit Verleihung des Schlappmaulordens

Ort: Florian-Geyer-Halle

Termin: Montag, 20. Februar, 18.11 Uhr

Faschingsumzug der FG Marktbreit/Martinsheim

Ort: Innenstadt Marktbreit

Termin: Faschingsdienstag , 21. Februar 14 Uhr

Fasching 2023 im Landkreis Main-Spessart: Einige Veranstaltungen im Überblick

Raum Karlstadt:

Bärentreiben Raum Gemünden

Ort: Zellingen

Termin: Rosenmontag 20. Februar, ganztägig

Fastnacht feiern im Landkreis Rhön-Grabfeld: Fasching 2023 mit Umzügen und Prunksitzungen

Großer Faschingsumzug der Böschemer Maumer

Termin: Rosenmontag , 20. Februar, ab 13.30 Uhr

Großer Rosenmontagszug in Wargolshausen

Ort: Junkershausen

Termin: Rosenmontag , 20. Februar, 13.30 Uhr

Fasching 2023 in Unterfranken: Diese Umzüge sind schon vorbei

Stadt und Landkreis Würzburg:

Die Gala-Prunksitzung der 1. KaGe Elferrat

Ort: Congress Centrum Würzburg

Termin: Samstag, 4. Februar, um 18.11 Uhr, inklusive Aftershow ab 23.00 Uhr

55. Narrenjubiläum in Lengfeld

Ort: Kürnachtalhalle, Lengfeld

Termin: Samstag, 11. Februar, Einlass 18.33 Uhr, Beginn 19.33 Uhr

Versbacher Narren

Ort: Pleichachtalhalle, Versbach

Termin: Samstag, 4. Februar

36. Tuntenball

Ort: Chambinzky , Valentin-Becker-Straße, Würzburg Innenstadt

, Valentin-Becker-Straße, Innenstadt Termin: Samstag, 18. Februar

Die Giemäuler Prunksitzung

Ort: Radlersaal, Heidingsfeld

Termin: 4. und 11. Februar ab 19.30 Uhr

Faschingszug in Würzburg

Ort: Start in der Semmelstraße, Würzburg Innenstadt

Termin: Sonntag, 19. Februar, Beginn 11.45 Uhr

Faschingszug in Ochsenfurt

Ort: Ochsenfurt Altstadt

Altstadt Termin: Sonntag, 19. Februar, ab 13.33 Uhr

Weitere Prunksitzungen im Landkreis

Faschingsgilde Helau Krakau in Höchberg : 3. und 11. Februar

in : 3. und 11. Februar Kister Faschingsfreunden "Die Holzböck": Samstag, 4. Februar

Waldbrunner Carneval Club: 4., 11. und 17. Februar

"Schneegänz" in Eisingen : Freitag, 3. Februar

: Freitag, 3. Februar Leinach : 3., 4., 10. und 11. Februar

: 3., 4., 10. und 11. Februar Höchberg feiert die Faschingsgilde Helau Krakau : 3. und 11. Februar

Landkreis Schweinfurt:

Prunksitzung der Ersten Schweinfurter Karnevalsgesellschaft (ESKAGE)

Ort: Vereinseigenes Veranstaltungszentrum in der Alois-Türk-Straße

Termin: 11., 17., 18. Februar jeweils um 19.54 Uhr und 12. Februar um 14 Uhr

Abendsitzungen der Antöner Narrenelf

Ort: Pfarrsaal St. Peter und Paul

Termin: 4., 10. und 11. Februar um 20 Uhr, Familien- und Seniorensitzung am 5. Februar um 14 Uhr

Faschingssitzungen der Wernschiffer 11

Ort: Gemeindezentrum

Termin: 3., 4. und 11. Februar jeweils um 19.33 Uhr

Faschingssitzungen des Gochsheimer Carnevals Clubs

Ort: Rathaus Gochsheim

Termin: Samstag, 4. Februar

Prunksitzungen mit dem Motto "Flower-Power in Berch" der Bercher Mee-Elf

Ort: Pfarrheim

Termin: 4., 5. und 11. Februar, samstags um 19.33 Uhr und sonntags um 15 Uhr

Faschingszug der Bercher Mee-Elf

Ort: Start Vereinsheim des TSV

Termin: Sonntag, 19. Februar, um 13.30

Elferratssitzung der Gäßbockelf

Ort: Pfarrheim

Termin: Samstag, 4. Februar um 19.11 Uhr

Faschingsumzug der Gäßbockelf

Ort: Üchtelhausen

Termin: Sonntag, 19. Februar um 14 Uhr

Prunksitzungen des Faschingsclubs Waigolshausen

Ort: Freizeitzentrum Waigolshausen

Termin: 4. und 11. Februar um 19.11 Uhr

Faschingsclub Waigolshausen für die Kleinen

Ort: Freizeitzentrum Waigolshausen

Termin: Kindersitzung am 5. Februar ab 14.11 Uhr und Kinderfasching am 12. Februar ab 14.11 Uhr

Faschingssitzungen der Biegenbacher 11 mit dem Motto "Unterwasser"

Ort: Sporthalle Geldersheim

Termin: 4. Februar um 19.11 Uhr und 5. Februar, um 13.29 Uhr

Elferratssitzung der Sängerelf

Ort: Mehrzweckhalle Heidenfeld

Termin: Samstag, 4. Februar, 19.30 Uhr

Faschingsumzug der Sängerelf

Ort: Heidenfeld

Termin: Sonntag, 19. Februar

Faschingszug Schonungen

Ort: Start in Abersfeld

Termin: Samstag, 18. Februar, um 14.33 Uhr

Elferratssitzungen Schonungen

Ort: Pfarrheim in Schonungen

in Schonungen Termin: 4. Februar, 19.33 Uhr und 5. Februar, 13.33 Uhr

Prunksitzung der der Schwebheimer Kräuterelf

Ort: TSV-Halle Schwebheim

Termin: Samstag, 4. Februar um 19.11 Uhr

Faschingssitzung der Grettschter Wasserelf

Ort: Grettstadt

Termin: 4. und 11. Februar

Bunte Abende in Sulzheim

Termin: 3. und 4. Februar, 19.11 Uhr

Prunksitzung in Hirschfeld

Ort: im DJK Sportheim Hirschfeld

Termin: Samstag, 4. Februar, 19 Uhr

Prunksitzung in Röthlein

Ort: im Trachtenheim Rothlein

Termin: Samstag, 11. Februar, 19 Uhr

Faschingsumzug in Unterspiesheim

Ort: Unterspiesheim

Termin: Sonntag, 19. Februar, 13.11 Uhr

Landkreis Bad Kissingen:

Faschingssitzungen in Rottershausen

Ort: Turnhalle

Termin: 3. und 4. Februar, 19.15 Uhr

Faschingszug in Thulba

Termin: Samstag, 11. Februar, 13.30 Uhr

Seniorenfasching in Elfershausen

Ort: Schwedenberghalle

Termin: Sonntag, 12. Februar, 14 Uhr

Altweiberfasching in Aschach

Ort: Zehnthalle

Termin: Donnerstag, 16. Februar, 19.33 Uhr

Sportlerfasching in Wollbach

Ort: Sportheim

Termin: Freitag, 17. Februar, 20 Uhr

Faschingsparty in Modlos

Ort: Sportheim

Termin: Samstag, 18. Februar, 20 Uhr

Faschingszug in Westheim

Termin: Sonntag, 19. Februar, 13.30 Uhr

Landkreis Haßberge:

VfR- Faschingstanz

Ort: Gemeindezentrum Breitbrunn

Termin: Samstag, 4. Februar, 19 Uhr

Pfarrfasching

Ort: Pfarrsaal Ebelsbach

Termin: Freitag, 3. Februar, 19.30 Uhr

Faschingsgala Heubacher Garde

Ort: Frauengrundhalle Ebern

Termin: Samstag, 11. Februar, 19 Uhr

Faschingszug

Ort: Altstadt Ebern

Termin: Sonntag, 19. Februar, 14 Uhr

"Menschen, Tiere, Sensationen", Faschingskomitee Eltmann

Ort: Stadthalle Eltmann

Termin: 11. und 18. Februar, 19 Uhr,

Weiberfasching

Ort: Marktplatz Eltmann

Termin: Donnerstag, 16. Februar, 15 Uhr

Erste Büttensitzung der Ermetzia Ermershausen

Ort: Sportheim

Termin: Samstag, 11. Februar, 19.30 Uhr,,

Zweite Sitzung der Ermetzia Ermershausen

Ort: Sportheim Haßfurt

Termin: Samstag, 18. Februar, 19.30 Uhr

Prunksitzung Hofheimer Carneval Club 1955

Ort: Haus des Gastes Hofheim

Termin: 4. und 11. Februar, 19 Uhr

Büttensitzung der Aicher Moggl

Ort: Saal Neundörfer

Termin: 11. und 12. Februar, 19 und 16 Uhr

Bunter Abend der Concordia Maroldsweisach

Ort: Mittelschule Neubrunn

Termin: Samstag, 4. Februar, 19 Uhr

Büttensitzung "Heilig-Länder-Fosenacht“

Ort: Heilig-Länder-Halle

Termin: Samstag, 4. Februar, 19 Uhr

Büttensitzung

Ort: Marktsaal Rentweinsdorf

Termin: 3. und 4. Februar, je 19 Uhr

Altweiberfasching

Ort: Marktsaal Rentweinsdorf

Termin: Donnerstag, 16. Februar, 20 Uhr

Faschingsdisco des KC Alle Neun

Ort: Kulturhalle

Termin: Freitag, 17. Februar, 20 Uhr

Faschingszug Stettfeld

Termin: Sonntag, 19. Februar, 14 Uhr

Seniorenfasching

Ort: Pfarrhaus Stettfeld

Termin: Mittwoch, 8. Februar, 14 Uhr

Faschingszug mit anschließendem Faschingstreiben

Ort: Oberaurachzentrum Trossenfurt

Termin: Sonntag, 19. Februar, 14 Uhr

Jubiläumssitzung der Westheimer Narrenzunft, Motto: "Wir setzen alles auf die 44, die Westheimer Narrenzunft im Spielerparadies Las Vegas"

Ort: Turnhalle Westheim

Termin: 10. und 11. Februar, je 19.44 Uhr

Faschingszug durch die Stadt Zell

Termin: Sonntag, 19. Februar, ab 13.30 Uhr

Büttensitzung des TSV, Motto "Fasching ohne Grenzen, eine Reise um die Welt"

Ort: Sportheim Zell

Termin: 11. und 18. Februar, und 17. Februar, je 19 Uhr

Landkreis Kitzingen:

In der Fastnachtakademie

Termin: Samstag, 4. Februar 19.11 Uhr

Prunksitzungen der Narrengilde Grün-Weiß Laub

Ort: Sportheim

Termin: Samstag, 11. Februar, 19.11 Uhr

Frauensitzung der KoKaGe

Ort: Steigerwaldhalle

Termin: Samstag, 4. Februar, 19.11 Uhr

Große Elferratssitzung der KoKaGe mit Verleihung des Till von Franken

Ort: Steigerwaldhalle

Termin: Samstag, 11. Februar, 19.11 Uhr

Familiensitzung der KoKaGe

Ort: Steigerwaldhalle

Termin: Sonntag, 12. Februar

Faschingsumzug der KoKaGe

Ort: Innenstadt Wiesentheid

Termin: Sonntag, 19. Februar, 13.30 Uhr

Landkreis Main-Spessart:

Raum Lohr:

Prunksitzung der Lohrer Mopper

Ort: Stadthalle Lohr

Lohr Termin: Samstag, 11. Februar, 19 Uhr

Lohrer Weiberfasching

Ort: Altes Rathaus Lohr

Termin: Donnerstag 16. Februar, 20 Uhr, ab 23 Uhr Party in der Stadthalle

Wilder Wombicher Weiberfasching mit dem Karnevals Club Wombach

Ort: Treffpunkt im Unterdorf

Termin: Donnerstag, 16. Februar, 16 Uhr, am Abend Party im "Grünen Baum“

"Der längste Faschingszug der Welt" von Steinfeld nach Hausen mit anschließender Party

Termin: Samstag 18. Februar, 13.30 Uhr

"Häämache" – Traditionelles Krautkochen

Ort: Dorfbrunnen in Neustadt am Main

am Main Termin: Rosenmontag 20. Februar, 9.30 Uhr

Raum Marktheidenfeld:

Prunksitzung der Lorbser

Ort: Pfarrheim St. Laurentius in Marktheidenfeld

in Termin: 11., 17. und 18. Februar, je 19 Uhr, 21. Februar, 14 Uhr

Raum Karlstadt:

Prunksitzungen der KaKaGe (einer der größten in Unterfranken)

Ort: Historischer Rathaussaal Karlstadt

Termin: 4., 11. und 19. Februar, 19 Uhr

Weiberfasching

Ort: Historischer Rathaussaal

Termin: Donnerstag, 16. Februar

Elferratssitzung der Adelsberger Carnevals Gesellschaft

Ort: Adolphsbühlhalle

Termin: Samstag, 4. Februar, 19 Uhr

Faschingszug in Gemünden

Ort: Start ab Ostring

Termin: Samstag 18. Februar, 13.30 Uhr

Landkreis Rhön-Grabfeld:

Große Maskenfastnacht in Oberelsbach mit Vorstellung der einmaligen Rhöner Holzmasken

Ort: Marktplatz von Oberelsbach

Termin: Sonntag, 5. Februar ab 12.30 Uhr

Elferratsitzung der Fosenöchter der Kolpingsfamilie

Ort: im Kolpingsaal, Schönau a.d. Brend

a.d. Brend Termin: 4.,10. und 11. Februar jeweils um 19.30 Uhr

Büttenabende der Ünnerälsber Fosenöchter

Ort: Rhönhalle Unterelsbach

Termin: 10. und 11. sowie 17. und 18. Februar, 19.33 Uhr

Heustreu: Großer Faschingsumzug

Ort: Dorfmitte Heustreu inklusive Afterparty am Festplatz

inklusive Afterparty am Festplatz Termin: Samstag, 18. Februar, 13.13 Uhr

Fränkische Partynacht mit Ines Procter, Fredi Breuig, alle Garden und Akteure der Wa-Ka-Ge

Ort: Wargolshauen, Haus des Gastes

Termin: Samstag, 18. Februar um 19.30 Uhr

Großer Umzug Abschter Fosenöchter

Ort: Aubstadt

Termin: Sonntag, 12. Februar, um 13.30 Uhr

"Mädchensitzung" nur für Frauen - Veranstalter HE-KA-GE

Ort: Mehrzweckhalle Hendungen

Termin: Samstag, 4. Februar um 20 Uhr

Faschingsumzug - Veranstalter UFOs Ostheim

Ort: Stadtmitte

Termin: Samsag,18. Februar um 14 Uhr

Faschingsumzug der MKG Mellrichstadt

Termin: Sonntag, 19. Februar, um 13.30 Uhr

Sitzung der BA-KA-GE

Ort: Besengau-Scheuer, Bastheim

Termin: Sonntag, 19. Februar jeweils 19.30 Uhr

Hinweis der Redaktion: Es gibt noch viel mehr Faschingsveranstaltungen in der Region. Wir stellen hier nur eine Auswahl vor und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Falls Sie eine Veranstaltung kennen, die Sie empfehlen möchten, freuen wir uns über einen Kommentar.