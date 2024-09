Mode in Mailand: Von Superheldinnen bis Blütenpracht

Bei Prada soll jede Frau eine Superheldin sein: Das war die Botschaft, die das italienische Mode-Unternehmen am Donnerstag auf der Mailänder Fashion Week hinterließ. Präsentiert werden dort noch bis Montag die Damenkollektionen für die Saison Frühjahr/Sommer 2025.

Jede Frau ist vor allem einzigartig, denn kaum ein Look von Pradas Fashion Show glich einem anderen. Dynamisch defilierten die Models durch die Sitzreihen. Sie trugen einen Mix aus verschiedenen Stilen und Epochen. Ihre hautengen Hosen erinnerten an Superheldinnen, wie man sie in Comics findet. Metallische Oberflächen spiegeln die Welt des Digitalen. Die Informationsflut, die Algorithmen des Internets, die jedem seine eigene Realität vermitteln, waren für Miuccia Prada und Raf Simons, der kreativen Doppelspitze des Labels, Ausgangspunkt dieser Kollektion, wie sie im Begleittext erklärten.

Daraus entstanden dann solche Looks: Ein gelber Sportparka wird zu einem Kleid mit Spiegelflächen getragen - und ein Bandeau-Top mit Pattentasche zu einer sehr weiten Hose. Es gibt Hotpants und Strickelemente, diverse Rockformen und kurze Ledermäntel, Blütendekor und Metallringe, kräftige und neutrale Farben, markante Schuhe und extravagante Sonnenbrillen. «Wir sehen in jeder Frau eine Superheldin, mit ihrer eigenen Power, ihrer eigenen Geschichte», so fasste Raf Simons die Idee dieser Kollektion zusammen.

Neutrale Farben bei Max Mara, florale Motive bei Etro

Klare Formen und neutrale Farben prägen hingegen die neue Mode von Max Mara. Mäntel - Ursprung und Markenzeichen des italienischen Labels - bekommen viel Länge und Volumen und werden mit einem schmalen Gürtel tailliert. Weiße Blusen mit breiten Manschetten und Rippenstrick-Elemente (Röcke, Tops) sind Basiselemente der Looks. Asymmetrien und Schlitze lockern die monochromen Flächen auf.

Bei Etro erblühten bereits am Mittwochabend die Blumen. Florale Motive sind eines der prägenden Elemente der Kollektion. Kreativdirektor Marco De Vincenzo kombiniert in seinem neuesten Werk weibliche, teils frivole Sinnlichkeit mit sportiven Elementen. Kontraste setzt er auch in den Materialien, zeigt Strick und Denim neben Seide, Chiffon und Spitze. Kleider enden zuweilen in Volants, viele Oberteile schon weit vor dem Bauch. Die Farben sind, typisch für Etro, satt und kräftig, aber nicht schrill.

In den kommenden Tagen stehen nun weitere Hochkaräter der italienischen Mode auf dem Programm der Mailänder Fashion Week. So werden unter anderem noch Dolce & Gabbana, Gucci und Versace ihre neuesten Damenkollektionen präsentieren.

Florale Motive sind bei Etro eines der prägenden Elemente der Kollektion. Foto: Li Jing/XinHua/dpa

Klare Formen und neutrale Farben prägen die neue Mode von Max Mara. Foto: Luca Bruno/AP/dpa