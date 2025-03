Buntes Treiben bei bestem Wetter: Faschingsumzüge in Bayern

Bei Sonnenschein und mit ausgelassener Stimmung haben Zehntausende Menschen in Bayern bei Faschingsumzügen gefeiert. Unter dem Motto «Grenzenlos Spaß beim Faschingszug» zogen in Würzburg zahlreiche Motivwagen durch die mit Menschen gesäumten Straßen.

Die Organisatoren wollten laut eigenen Angaben heuer darauf aufmerksam machen, dass in der fünften Jahreszeit alle Menschen gleichermaßen Spaß haben dürfen, egal, woher sie kommen. Es herrsche ausgelassene Stimmung bei bestem Wetter, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken mit. Zwischenfälle gab es demnach keine.

«Gaudiwurm» schlängelt sich durch die Altstadt von Nürnberg

Auch in Nürnberg versammelten sich viele Tausend Menschen in der Innenstadt zu einem Fastnachtsumzug. Der «Gaudiwurm» schlängelte sich durch die Altstadt, von den Wagen schallte es «Nämberch Ahaaaaaa» in die Menge. Die Polizei sprach von einer friedlichen Stimmung. Die Beamten seien zudem höchst wachsam und mit zahlreichen Kräften im Einsatz, sagte ein Sprecher des Präsidiums Mittelfranken.

Weitere Umzüge gab es etwa in Bayreuth, Coburg und Forchheim. Die Menschen feierten laut Polizei ausgelassen und genossen den Sonnenschein.

Umzüge nach Anschlägen und IS-Aufruf abgesagt

Aufgrund eines Aufrufs von Islamisten in sozialen Netzwerken zu Anschlägen an Fasching auch in Nürnberg war der für Rosenmontag geplante Kinderumzug von der Stadt abgesagt worden. Grund war den Angaben zufolge ein beeinträchtigtes Sicherheitsgefühl bei den Beteiligten. Auch in München und Aschaffenburg waren Faschingsveranstaltungen nach den dortigen Anschlägen abgesagt worden.

In einigen Städten wurden die Sicherheitsmaßnahmen für die Umzüge noch einmal verschärft. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sah aber keinen Anlass, grundsätzlich auf Faschingsveranstaltungen zu verzichten. Für Großveranstaltungen gebe es aus Sicht der Polizei zwar eine «erhöhte abstrakte Gefahr». Der Minister betonte aber zugleich: «Wir dürfen uns von Terroristen nicht unser Leben hier in Deutschland kaputt machen lassen.» Die Sicherheitsbehörden setzten alles daran, dass man sicher leben und die Freiheit genießen könne.

Icon Vergrößern Ausgelassen feierten die Menschen beim Faschingszug inn Würzburg. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa Icon Schließen Schließen Ausgelassen feierten die Menschen beim Faschingszug inn Würzburg. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa