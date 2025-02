Landtagspräsidentin Aigner als Siegesgöttin Nike

Die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) ist als griechische Siegesgöttin Nike zur «Fastnacht in Franken» gekommen - und schritt in weißer Robe über den roten Teppich. Das Kostüm war bewusst gewählt und hat auch politische Bedeutung, wie sie verriet: Nike stehe schließlich oben auf dem Maximilianeum, dem Sitz des bayerischen Landtags in München. «Sie wacht sozusagen über die Demokratie, wie ich auch», sagte Aigner der Deutschen Presse-Agentur. Deshalb sei Nike eine Art Schwester der Landtagspräsidentin.

Ilse Aigner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fastnacht in Franken Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mythologie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis