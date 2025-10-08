Zum neuen Film von Fatih Akin: „Wo wir uns bilden, da ist unser Vaterland“

Fatih Akins Vater war eigentlich Fischer am Schwarzen Meer. Aus der türkischen Küstenstadt Çaycuma siedelte er 1966 als Gastarbeiter nach Deutschland über, um ein wenig Geld für einen neuen Schiffsmotor zu verdienen. Doch wie so viele blieb er.

Doppeltes Glück für seinen Sohn, den heutigen Star-Regisseur. Denn der konnte so nicht nur an einer deutschen Kunsthochschule studieren, für seinen neuen Film „Amrum“ musste sich Akin auch mit den Bewohnern der gleichnamigen Nordseeinsel gut stellen. Und weil der Fischer „überall auf der Welt dasselbe Fabrikat ist“, sagte er in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, und er die „freche, polternde, Captain-Haddock-mäßige“ Art kenne, mochten ihn die Amrumer auf Anhieb, „vor allem diejenigen im Hafen.“

Fatih Akin: Seinen Durchbruch hatte er 2004 mit „Gegen den Wind“

Fatih Akin gilt als einer der Hoffnungsträger in der seit Jahren angeschlagenen deutschen Filmindustrie. Der 52-jährige geborene Hamburger hatte mit „Gegen die Wand“ aus dem Jahr 2004 seinen Durchbruch, für den er zuerst den Goldenen Bären und später den deutschen und den europäischen Filmpreis erhielt.

Danach ging alles ziemlich schnell. 2005 berief man ihn in die Jury der Filmfestspiele von Cannes, im darauffolgenden Winter erhielt er einen Lehrauftrag an seiner alten Bildungsstätte, der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. 2007 wurde er Mitglied der Freien Akademie der Künste in Hamburg. Zu seinen bekanntesten Werken gehören neben „Gegen die Wand“ noch „Soul Kitchen“ (2009), „Tschick“ (2016) und „Aus dem Nichts“ (2017).

Sein neuestes Werk „Amrum“, ab 9. Oktober in den Kinos, erzählt die Kindheit seines Freundes und früheren Mentoren nach, dem 86-jährigen Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler Hark Bohm. Bohm wuchs noch unter Hitler als Sohn zweier glühender Nazis auf Amrum auf, für die eine Welt zusammenbrach, nachdem sich der Diktator erschossen hatte.

Bei der Entstehung des Films hat sich Akin auch als Deutscher neu kennengelernt, wie er in einem Interview mit der ZEIT verrät. Bei seinem Fazit dazu hält er es mit Goethe: „Wo wir uns bilden, da ist unser Vaterland.“ Mit „Amrum“ begibt sich Fatih Akin nun in die Geschichte des Dritten Reichs und seiner Bewohner. „Und ich dachte, wenn ich diese sehr deutsche Geschichte richtig darstellen kann, dann bin ich Deutscher.“