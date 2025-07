Oper „Pénélope“ in München: Eine Frau durch die Zeitlupe gesehen

Es ist ein starkes, den Stoff und seine Lesart auf den Punkt versammelndes Bild, das die Inszenierung hier im finalen Akt aufbietet. Man sieht eine stumme Komparsin (eindrucksvoll: Daniela Maier) im Handstand, währenddessen sie, den unteren Körperteil nach oben gereckt, mit Beinen und Füßen einen Bogen - Waffe des heimkehrenden Odysseus - langsam ausrichtet, spannt und schließlich, zack, den Pfeil in der gegenüberliegenden Wand versenkt. Die Kunst der Bogenschießens als szenische Figuration für das Warten auf den einen Moment, für die Konzentration auf das erwünschte, ersehnte Ziel.

Gabiel Faurés „Pénélope“: Erstmals hat das extrem selten gegebene Stück in den Spielplan der Bayerischen Staatsoper gefunden, als letzte Neuinszenierung der diesjährigen Münchner Opernfestspiele. „Pénélope“, das ist die Geschichte der Odysseus-Gemahlin, vom Librettisten René Fauchois nach dem Epos Homers als Opern-Handlung eingerichtet. Mit Schwerpunkt eben auf der Figur der Penelope, die zwei Jahrzehnte wartet auf ihren in den Trojanischen Krieg gezogenen und widriger Umstände halber nicht mehr ans Heimatgestade findenden Mann. Was geht im Innern dieser Frau vor, und was, als Odysseus dann doch wiederkehrt?

Die Freier lugen durch halb geöffnete Türen

Andrea Breth - die Starregisseurin hat erstmals für die Bayerische Staatsoper gearbeitet - nimmt für ihre Inszenierung das Warten, das konstitutiv für Faurés Oper ist, beim Wort. Was auf der Prinzregententheater-Bühne geschieht, vollzieht sich in Slow motion, in allseits bedächtiger Bewegung. Gemessenes Schreiten, achtsame Gesten als Äquivalent für die Zeit, die für die allein gelassene Frau vor sich hin tröpfelt - ebenso wie für ihr Mägde-Gesinde, ja selbst für die kontinuierlich hingehaltenen Werber um Penelope. Breth zeigt das in simultanen Bildern, wofür ihr der Bühnenbildner Raimund Orfeo Voigt eine quer über die Bühne gelegte Raumfolge geschaffen hat, drei gleichzeitig einsehbare Interieurs. Und so sieht man etwa zur Linken Penelope einsam im Gemach ihren Gedanken nachhängend, während zur Rechten die fünf Freier pantomimisch ihr Unwesen treiben. Solches Parallelgeschehen schafft, dass der Zeitlupentakt der Inszenierung nicht überhandnimmt, und ist obendrein visuell reizvoll, wenn etwa die Freier wittern, dass sich im Palast etwas verändert hat (durch die Rückkehr des Odysseus) und heimlich hinter halbgeöffneten Türen hervorlugen - die Lichtregie von Alexander Koppelmann trägt nicht nur hier erheblich bei zur mysteriös-gespannten Stimmung.

Noch in anderer Hinsicht setzt Andrea Breth auf simultanes Geschehen. Penelope und Ulysses treten in doppelter Gestalt in Erscheinung, Sänger und Sängerin hier, dort die stummen Doubles. Das verflüssigt die starre Achse des zeitlichen Geschehens, lässt, wenn Penelope oder Odysseus singend das Wort und die Szene haben, eben jene in ganz anderen Kontexten in Erscheinung treten. Schon die Eröffnungsszene noch während der Ouvertüre zeigt Odysseus gedoppelt. Ein Depot mit antiken Skulpturen vom griechischen Sagenhelden durchwandelt Brandon Jovanovich als der lebendige Odysseus, während sein Double zugleich die gealterte und im Rollstuhl sitzende Penelope über die Bühne schiebt. Ein typisches Breth-Szenenbild, in sich mehrdeutig - Odysseus jetzt und in späteren Jahren - und zudem immer nur andeutend, nie in brachialer Setzung. Selbst dort nicht, wo es nahezuliegen scheint, wie in dem schlachthausartigen Raum im dritten Akt: Die hängenden Tierkörperhälften signalisieren einerseits die Opergabe der Freier, aber zugleich das, was über sie die Werber kommen wird durch Odysseus.

Manches in Andrea Breths Inszenierung bleibt Geheimnis

Allerdings wollen nicht alle szenischen Findungen der Inszenierung unvermittelt ihren Sinn preisgeben, scheint manches eher der Aufforderung des Odysseus an Penelope folgen zu wollen: „Lass das Geheimnis mich umgeben ...“ Auf die gesamte Strecke der Aufführung gesehen büßt auch Breths Schule der Langsamkeit ihre Konzentrationskraft ein. Zumindest dem Finale der Oper, wenn Penelope wieder vereint mit Odysseus ist, ja vielleicht auch der Rache an den Freiern hätte die ein oder andere Drehung an der Zeitlupenschraube gutgetan. Womöglich auch deswegen empfing Andrea Breth nach Ende der Aufführung nicht nur Zustimmung vom Publikum.

Wohingegen dem Sängerensemble reiner Jubel galt. Victoria Karkacheva versteht sich glänzend auf die emotionalen Facetten der in sich zurückgezogenen Frau. Auf die weitgespannten elegischen Bögen, die der Erinnerung, dann der Hoffnung gelten und die die Mezzosopranistin gerade in der Mittellage mit Fülle und Leuchtkraft ausgestaltet, einerseits; aber auch auf die Kehrseite dieser janusköpfigen Partie, auf das Rachegelüst gegen die zudringlichen Freier, wofür Victoria Karkacheva dramatische Farben einmischt, ohne dabei in der vokalen Linie auf schlanke Gestalt zu verzichten. Dass Faurés Oper in München zum sängerischen Ereignis wird, daran hat aber auch Brandon Jovanovich als Odysseus maßgeblich Anteil. Der Tenor versteht seine Partie als im Grunde lyrisch, was sie, wo die erhoffte und dann stattfindende Begegnung mit der so lange entbehrten Frau die Erzählung bestimmt, faktisch auch ist. Doch ebenso kann Jovanovich umschalten, kann heldischen Zorn in die Stimme legen und entsprechende Affekte voluminös zur Geltung bringen.

Ausgezeichnet auch die Vielschar der Dienerinnen und Freier, wobei die samtig singende Rinat Shama als Amme Euryclée und Loic Félix als hell timbrierter Freier Antinous als Erste unter Gleichen gelten dürfen. Susanna Mälkki führt bei ihrem Debüt mit dem Bayerischen Staatsorchester ein souveränes Dirigat, zu vernehmen etwa daran, dass sie Faurés größtenteils gemessen fortschreitende Musik nicht als reinen Schönklang inszeniert, sondern den Spannungsfaden stets straff in der Partitur zu halten vermag. Gerade auch wegen Mälkki also unbedingte Empfehlung, eine Begegnung zu arrangieren mit dieser gewiss nicht so schnell wieder anzutreffenden Oper.