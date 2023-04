Female Peace Palace

06:08 Uhr

Münchner Kammerspiele blicken auf Frauen im Krieg

Plus Welche Rolle spielen Frauen im und gegen den Krieg? Damit setzt sich das „Female Peace Palace Festival“ der Münchner Kammerspiele auseinander. Und liefert Antworten über das Theater hinaus.

Von Laura Mielke Artikel anhören Shape

Vergessene oder nicht beachtete Geschichten von Frauen und ihre Rolle in Kriegen: Das ist der Fokus, den Dramaturgin Olivia Ebert im Female Peace Palace, einem Festival der Kammerspiele München, setzt. Sechs Figuren in fantasievollen Kostümen steigen aus dem Rauch auf, der in der Mitte der Bühne durch ein großes Loch austritt. Sie tragen bunte hautenge Anzüge, auf denen Brüste und Vulven nachgezeichnet sind. Auf ihren Köpfen bunte Perücken. Die sechs Personen verkörpern die führenden Figuren des Frauenfriedenskongresses in Den Haag 1915 in "Anti War Women".

Das Female Peace Palace möchte "vergessenes feministisches Erbe" und bislang nicht erzählte Geschichten auf die Bühne holen. So auch die der Münchnerinnen Anita Augspurg und Lida Gustava Heymann, die den Frauenfriedenskongress organisierten, nachdem zu den ersten beiden internationalen Haager Friedenskonferenzen nur Männer zugelassen wurden. 1500 Frauen aus 16 Ländern forderten während des Ersten Weltkrieges eine Form feministischer Außenpolitik und Gewaltfreiheit. In einer Zeit, in der sie noch kein Wahlrecht hatten. "In unseren Geschichtsbüchern ist von diesem Kongress aber keine Rede", sagt Dramaturgin Olivia Ebert. Anderthalb Jahre planten die Kammerspiele gemeinsam mit dem Literaturarchiv Monacensia das Programm.

