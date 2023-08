Salzburger Festspiele 2023

„Die Wut, die bleibt“ in Salzburg: Feminismus war gestern, heute ist Rache

Bei den Salzburger Festspielen 2023 wird "Der kaukasische Kreidekreis" in einer Fassung von Helgard Haug gezeigt.

Plus Die Salzburger Festspiele bringen als letzte Schauspielpremiere Mareike Fallwickls Roman „Die Wut, die bleibt“ auf die Bühne - als eine umjubelte Kampfansage an das Patriarchat.

Von Richard Mayr

Mit der letzten Schauspielpremiere der Salzburger Festspielsaison schließt sich ein besonderer Kreis: Gegeben werden in dieser Saison vier Premieren, vier Theaterabende, die um Familienthemen kreisen. Die Stoffe kommen aus unterschiedlichen Zeiten und Genres: reine Theaterstücke mit Lessings „Nathan der Weise“ und Brechts „Der kaukasische Kreidekreis“, dazu die Bühnenadaption von Hanekes Filmmeisterwerk „Liebe“. Zum Abschluss hat die Regisseurin Jorinde Dröse mit dem Ensemble des Schauspiels Hannover Mareike Fallwickls feministischen Roman „Die Wut, die bleibt“ auf die Bühne des Landestheaters Salzburg gebracht: eine lange und lautstark umjubelte Uraufführung zum Finale.

In Lessings „Nathan“, dem ältesten Werk aus dem späten 18. Jahrhundert, hat Regisseur Ulrich Rasche nicht nur die Ring-Parabel herausgearbeitet, sondern den Blick auch auf Nathans Tochter gerichtet, die er adoptiert hat. Die Frage nach dem Blut und dem Glauben wird mit der Idee der Erziehung konfrontiert: Was formt den Menschen mehr, was ist wichtiger?

