Termin des letzten «Tatort»-Falls mit Koch und Broich

Nach 19 Fällen in fast zehn Jahren ist Schluss: Der letzte Fall mit dem Frankfurter «Tatort»-Team Janneke und Brix, gespielt von Margarita Broich und Wolfram Koch, soll laut Hessischem Rundfunk (hr) in gut neun Wochen zu sehen sein. Am 28. September werde der Krimi «Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh'n» ausgestrahlt, heißt es vom HR. Ende Juni hatte der HR das neue Ermittler-Duo im Frankfurter «Tatort» verkündet: Melika Foroutan und Edin Hasanović. Die beiden werden mit ihrem ersten Fall wohl frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2025 zu sehen sein - «in der Saison 2025/26».

Die Episodenhauptrolle im letzten Janneke-&-Brix-Film spielt Matthias Brandt, der den fahrigen Psychologen und Opferbetreuer Tristan Grünfels mimt. Das Ende werde spektakulär. «Die Lage eskaliert und die Verstrickungen zwischen Grünfels, Brix und Janneke gipfeln in einem großen Showdown.» Der erste Fall mit Broich und Koch als Anna Janneke und Paul Brix - «Kälter als der Tod» - wurde am 17. Mai 2015 ausgestrahlt. Jedes Jahr gab es zwei neue Krimis.

Broich (64) sagt zum Ende ihrer Zeit als «Tatort»-Ermittlerin: «Wolfram und ich kannten uns schon viele Jahre vom Theater und die Dreharbeiten mit ihm beim Frankfurter "Tatort" waren das reine Vergnügen.» Jetzt sei es an der Zeit, Frankfurt auf Wiedersehen zu sagen. Sie wolle noch andere Projekte und mehr Theater machen, außerdem sich mehr der Fotografie und den Enkelkindern widmen.

Koch (62) betonte, das Frankfurt-Team sei wie eine Familie gewesen - «mit den wunderbaren Mitarbeitern des hr-Teams, mit der mutigen Redaktion, die sehr ungewöhnliche Filmprojekte immer wieder durchgesetzt hat und mit Margarita Broich, mit der es immer großen Spaß gemacht hat».