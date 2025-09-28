Festival der Nationen: Zwei Klavier-Stars und ihre Sicht auf Beethoven

Wer über viele Jahre hinweg erfahren (und erlitten) hat, was hochmögende Landespolitiker – auch eine Dame war dabei – an Schlichtem, Kunstfernem und „Heldenlyrischem“ zur Eröffnung des Bad Wörishofer Festivals der Nationen von sich gaben, der darf in dem (selbst-)ironisch grundierten Ton, mit dem Bayerns Kunstminister Blume jetzt die Konzertreihe eröffnete, einen Lichtblick sehen. Etwa, wenn Blume – parallel zum starken Odeur allgemeinen Lokalstolzes – darüber sinniert, ob der Weg zum Musiker-Weltruhm einzig allein über einen Konzertauftritt in Wörishofen führt.
Bad Wörishofen
