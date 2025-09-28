Icon Menü
Festival der Nationen: Klavierstars Levit und Rana präsentieren Beethovens Meisterwerke

Bad Wörishofen

Festival der Nationen: Zwei Klavier-Stars und ihre Sicht auf Beethoven

Die Pianisten-Kollegen Beatrice Rana und Igor Levit luden in an den beiden ersten Abenden zu einem interessanten Vergleich ein.
Von Rüdiger Heinze
    Beatrice Rana als Klaviersolistin des Eröffnungskonzerts beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen.
    Beatrice Rana als Klaviersolistin des Eröffnungskonzerts beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen. Foto: Bernd Feil, M.i.S.

    Wer über viele Jahre hinweg erfahren (und erlitten) hat, was hochmögende Landespolitiker – auch eine Dame war dabei – an Schlichtem, Kunstfernem und „Heldenlyrischem“ zur Eröffnung des Bad Wörishofer Festivals der Nationen von sich gaben, der darf in dem (selbst-)ironisch grundierten Ton, mit dem Bayerns Kunstminister Blume jetzt die Konzertreihe eröffnete, einen Lichtblick sehen. Etwa, wenn Blume – parallel zum starken Odeur allgemeinen Lokalstolzes – darüber sinniert, ob der Weg zum Musiker-Weltruhm einzig allein über einen Konzertauftritt in Wörishofen führt.

