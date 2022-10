Festival der Nationen

vor 1 Min.

Sänger Jonas Kaufmann kämpft in Bad Wörishofen mit dem Applaus

Plus Neues vom Gesangsstar Jonas Kaufmann: eine CD voller flammender Duette und sein Liederabend in Bad Wörishofen – getragen von der Fülle des Wohllauts. Vollkommenes Hörglück.

Von Rüdiger Heinze

Jonas Kaufmann: dieser Tage vernehmbar als Großmeister der Extreme. In Bad Wörishofen trat er bei einem Sonderkonzert nach dem Festival der Nationen in der Königsklasse des intimen Kunstlieds an, dabei der Nuance der Nuance huldigend; auf brandneuer CD entflammt, verausgabt er sich einmal mehr als Opernstar im großen italienischen Fach – mit Bariton Ludovic Tézier an der Seite.

