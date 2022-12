Festival

Elton John spielt letztes britisches Konzert in Glastonbury

Auf seiner Abschiedstournee reist Elton John aktuell um die ganze Welt. In Großbritannien will der Popstar den Schlussakkord an einem ganz besonderen Ort erklingen lassen.

Popstar Elton John will seine Tourkarriere in Großbritannien auf dem berühmten Glastonbury-Festival beenden. Der 75-Jährige werde im kommenden Juni Headliner des Festivals sein und dort "die letzte Show in Großbritannien auf seiner allerletzten Tour spielen", wie die Veranstalter am Freitag auf Twitter mitteilten. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Elton John selbst sagte der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge, es gebe keinen passenderen Ort, um sich von seinen britischen Fans zu verabschieden. "Sie waren mehr als brillant und haben mich durch alle Höhen und Tiefen meiner Karriere begleitet." Es werde "unglaublich emotional" werden und er könne es kaum erwarten, sich vom "großartigsten Festival der Welt" mitreißen zu lassen. Zum Glastonbury-Festival in der südwestenglischen Grafschaft Somerset werden regelmäßig etwa 200.000 Besucher erwartet. Elton John reist mit seiner Abschiedstour "Farewell Yellow Brick Road" derzeit um die ganze Welt und hat kürzlich sein letztes Konzert in den USA gespielt. Endgültig enden soll seine Tourkarriere im kommenden Sommer in Europa. (dpa)

