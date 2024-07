10.000 Hippie-Fans in Breitenbach erwartet

Ein Hippie-Markt, Yoga-Kurse und eine Menge Liebe: Das nach eigenen Angaben größte Hippie-Festival Europas startet im osthessischen Breitenbach am Herzberg. Von Donnerstag (25.07.) bis Sonntag (28.07.) öffnet das «Herzberg-Festival» unter dem Motto «Hippeace United» seine Tore auf dem Festivalgelände an der Burg Herzberg. Da das Wetter die vergangenen Jahre wechselhaft war und die Sicherheit der Gäste an oberster Stelle stehe, wurden die Tickets in diesem Jahr auf 10.000 beschränkt, hieß es im Vorfeld von den Veranstaltern.

Laut Festival-Organisator Gunther Lorz richtet sich das Hippie-Festival in diesem Jahr neu aus, um auch jüngere Generationen anzusprechen. «Love and Peace ist auch mit neuer Musik möglich», sagte Lorz. Über vier Tage bietet das Festival auf der Wiese am Fuße der Burg Herzberg Auftritte von Bands aus den Bereichen Rock, Folk, Blues und Reggae. Darunter etwa «Wolfmother», «Xavier Rudd» oder der ehemalige «Pink Floyd»-Drummer Nick Mason mit seiner Band «Saucerful of Secrets Songs».

Es ist die erste Ausgabe des Festivals seit der Teillegalisierung von Cannabis. Auf Nachfrage zum Umgang der Droge auf der Veranstaltung antwortet der Organisator lediglich: «Dadurch, dass hier viele Kinder vor Ort sind, schmeißt keiner einfach Kippen auf den Boden. Die Leute geben auch mit ihren Joints acht.» Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahren haben freien Eintritt zum Festival.

Das Hippie-Festival ist eines der ältesten seiner Art in Deutschland. Das Musikfest wurde erstmals 1968 gefeiert und ist damit noch ein Jahr älter als das 1969 ausgetragene legendäre Woodstock-Festival, das als musikalischer Höhepunkt der US-Hippiebewegung gilt.