Achtung, Fallhöhe: Wenn Smartphones auf dem Boden landen

Smartphones werden zu Störenfrieden bei den Festspielen – auch ganz ohne zu klingeln.

Jetzt, in der Festspielsaison, ist wieder zu beobachten, was früher unter Fallhöhe verstanden worden ist. Nur die Mächtigen, nur Adel und Klerus wurde tragödienwürdiges Format zugesprochen, ob sie nun Ödipus und Antigone oder Tristan und Siegfried hießen. Sie brachten den gesellschaftlichen Stand mit, um von oben in die Abgründe des Lebens zu stürzen.

Vielleicht handelt es sich im dramentheoretischen Konzept der Fallhöhe aber auch um einen frühen Fall kultureller Aneignung und zwar eines physikalischen Prinzips. Dort versteht man unter Fallhöhe einfach die Distanz, die ein Objekt im Fall zurücklegt. Und – wir lernen es schon im Babyalter und bekommen es bis zu unserem Tod zu spüren – diesem Prinzip ist auf Erden nicht zu entkommen. Alles, was seinen Halt verliert, fällt unweigerlich zu Boden – ob nun Gläser, Teller oder Smartphones.

Was passiert mit den Smartphones in den Sakkotaschen der Festspielbesucher?

Womit wir zur Festspielsaison kommen. Denn dort, wo die gesellschaftliche Fallhöhe auf der Bühne ausgelotet wird, ist gerade Folgendes zu beobachten: Immer öfter finden sich die Sakkos nur noch – den hohen Außen- und Innentemperaturen geschuldet – auf den Schößen der Schauenden wieder. Allerdings unterliegen die in den Taschen verstauten Handys auch weiterhin den Gesetzmäßigkeiten der Schwerkraft und gehen nach mehreren Wechseln der Sitzposition in den kurzen freien Fall über. So häufig bei der Bayreuther Tristan-Premiere, dass es zu einem neuen Fallhöheneffekt kam: Nicht Tränen wegen der Tragik, sondern Lacher wegen der absurden Komik. Auch ausgeschaltete Handys haben – die richtige Fallhöhe vorausgesetzt – das Potenzial, Opernvorstellungen als Fallobjekte zu stören.

