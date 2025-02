Fanartikel gespendet: Meghan bedankt sich bei Billie Eilish

Royal dankt Popstar: Herzogin Meghan (43) hat sich in einem neuen Instagram-Post überschwänglich bei Billie Eilish (23) bedankt. Die US-Sängerin hatte demnach auf die Bitte Meghans reagiert, einer Jugendlichen, die durch die Feuer in Kalifornien ihr Zuhause verloren hatte, ein Fan-T-Shirt zu schicken.

Die Frau von Prinz Harry (40) berichtet in einem kurzen Video, wie sie während eines Besuchs in der von den Feuern betroffenen Gegenden eine Jugendliche traf, die vor den Trümmern ihres Zuhauses stand. Die 15-Jährige habe in erster Linie nach einem T-Shirt geschaut, das sie bei einem Billie-Eilish-Konzert gekauft und in der Waschmaschine oder im Trockner gelassen habe, erfuhr Meghan von deren Mutter. Doch von den Geräten sei nur Asche übrig geblieben.

Meghan hüpft vor Aufregung umher

Obwohl sie keinen direkten Kontakt hatte, schickte sie eine Sprachnachricht an Eilish, berichtet Meghan. Nun sei ein Päckchen gekommen. «Oh my God», ruft sie, fasst sich an die Stirn und lenkt die Handykamera auf einen Stapel von Fanartikeln.

«Leute, ich weiß nicht einmal, was das alles bedeutet, aber es ist signiert für sie», frohlockt Meghan und hüpft vor Aufregung umher. Als sie ein kleines glänzendes Köfferchen in die Kamera hält, fragt sie: «Ist das ein Dings? Ein Butterbrotdosen-Ding?» Und sie gesteht: «Manchmal fühle ich mich sehr alt.»

«Ein riesiges Dankeschön an dich Billie Eilish! Das wird ihr so viel bedeuten», sagt Meghan schließlich in die Kamera. Sie danke jedem, der den von den Bränden in Kalifornien Betroffenen auf die eine oder andere Weise helfe, so Meghan weiter und fügt hinzu: «Ich schicke ihrer Mutter gleich eine E-Mail».

Mit gutem Beispiel vorangegangen

Harry und Meghan leben mit ihren beiden Kindern, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3), sowie mehreren Hunden in einem Anwesen in Montecito nahe Santa Barbara, nordwestlich von Los Angeles. Das Paar hat sich vor etwa fünf Jahren vom engeren Kreis des britischen Königshauses losgesagt. Erst kürzlich kehrte Meghan mit einem Instagram-Account auf Social Media zurück.

Als die Brände nahe Los Angeles wüteten, rief das Paar die Menschen dazu auf, betroffene Freunde und Bekannte in ihren Häusern aufzunehmen. Medienberichten zufolge sollen Harry und Meghan dabei mit gutem Beispiel vorangegangen sein.