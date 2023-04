Ausstellung

18:00 Uhr

Zur rechten Zeit am rechten Ort: Gerhard Richter in der Neuen Nationalgalerie Berlin

Besucherinnen sind in einer Spiegelung in der Ausstellung "Gerhard Richter. 100 Werke für Berlin" in der Neuen Nationalgalerie vor dem Werk "Birkenau"-Zyklus (2014) des Künstlers Gerhard Richter zu sehen.

Von Rüdiger Heinze

Das Loch ist unübersehbar. Nahezu ein Hektar groß und um die zehn Meter tief in Berlins sumpfigen Boden hineingetrieben. Hier soll – wenn alles gut geht – bis 2028 das "Museum des 20. Jahrhunderts" gleich neben dem Mies-van-der-Rohe-Bau der Neuen Nationalgalerie, also dem Mutterhaus stehen, vorab schon von der Berliner Schnauze aufgrund seiner Form als "Scheune" tituliert. Die Bautafel vermerkt Herzog & de Meuron als verantwortliches Architekturbüro und unmissverständlich auch den Bauherrn und Geldgeber: die "Bundesrepublik Deutschland aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestags". Jetzt schauen wir mal, was draus wird.

Ein Mann filmt in der Ausstellung "Gerhard Richter. 100 Werke für Berlin" in der Neuen Nationalgalerie das Werk "Tante Marianne", das den Künstler als Baby und seine Tante, die von Nazis ermordet wurde, zeigt. Foto: Julius-Christian Schreiner, dpa

Gerhard Richters Zyklus "Birkenau" ist in Berlin zu sehen

Was in das Museum des 20. Jahrhunderts unter anderem hinein soll – und zwar nicht irgendwohin, sondern thronend in die Beletage –, dies wird jetzt erst einmal in der Neuen Nationalgalerie vorgeführt, dort, wo schon vor elf Jahren die große Schau anlässlich des 80. Geburtstags von Gerhard Richter überrannt worden war. Seit 2020 nämlich hat der seine zweite Heimat Köln mittlerweile nicht mehr verlassende 91-Jährige, der an dieser Stelle gewiss nicht mehr vorgestellt werden muss, weit über 100 Gemälde, Skulpturen, (übermalte) Fotografien, Hinterglasbilder und Papierarbeiten der "Gerhard Richter Kunststiftung" übereignet – und nun die darin enthaltenen Werke der Neuen Nationalgalerie auf 15 Jahre als Leihgabe zur Verfügung gestellt. "Klar ist", sagt der Ausstellungskurator Joachim Jäger, "dass die Kunststiftung der einzige Weg ist", in den Besitz dieser Sammlung zu kommen, denn für so einen hohen Wert, den die Kollektion darstellt, "könnte die Nationalgalerie gar nicht die Schenkungssteuer aufbringen".

