Schauspielerin Gina Lollobrigida beigesetzt

Die feierliche Beisetzung von der italienischen Schauspielerin Gina Lollobrigida in Rom zieht zahlreiche Menschen an. Doch nicht alle unter den Trauergästen sind aufeinander gut zu sprechen.

Bei einer Trauerfeier für Gina Lollobrigida haben sich Fans, Angehörige, Weggefährten und politische Würdenträger am Donnerstag in Rom von der italienischen Schauspielerin verabschiedet. "Du bist eine Königin!" riefen viele Menschen, als der Sarg der im Alter von 95 Jahren gestorbenen Künstlerin von der zentralen Piazza del Popolo in die Kirche Santa Maria in Montesanto getragen wurde. Es gab langen Applaus, auf einem Schild stand: "Gina, du bist der Glanz und die Ehre aller Italiener." Lollobrigida war am Montag gestorben.

Unter den Trauergästen war Lollobrigidas Sohn Andrea Milko Skofic, der zuletzt gerichtlich erwirkt hatte, dass seiner Mutter ein Finanzvormund vorgesetzt wurde; deshalb hatte die beiden miteinander gebrochen. Auch Francisco Javier Rigau war nach Rom gekommen und hatte sich neben den Sarg gesetzt. Lollobrigida war 2006 mit dem Spanier liiert, bezeichnete ihn danach aber als Heiratsschwindler. "Ich habe sie sehr geliebt", sagte Rigau nach Medienangaben. Einige Passanten riefen ihm zu: "Geh nach Hause! Betrüger! Schäm dich!"

Keinen Kommentar gab Andrea Piazzolla ab, der in den letzten Jahren offiziell als Assistent bei der Schauspiellegende lebte. Er wurde von Lollobrigidas Sohn verklagt, weil er die Seniorin ausgenutzt und sich systematisch an deren Besitz bereichert haben soll.

Vor der Totenmesse war die Kino-Diva, die in den 50er und 60er Jahren zu weltweitem Ruhm gekommen war und später auch als Fotografin und Bildhauerin arbeitete, im Römer Rathaus öffentlich aufgebahrt. Am Morgen erwies Regierungschefin Giorgia Meloni ihr die letzte Ehre.

Die Beisetzung war auf dem Friedhof von Lollobrigidas Geburtsort Subiaco östlich von Rom geplant.

