Kino-Premiere: "Anatomie eines Falls" mit Sandra Hüller

"Anatomie eines Falls", prämiert bei den Festspielen in Cannes, ist ein klassisches Justizdrama. Die Kategorien von Schuld und Unschuld sind aber nur bedingt tauglich – auch dank der brillant aufspielenden Sandra Hüller.

„Was wollen Sie wissen?“, fragt Sandras Stimme zu Beginn des Filmes aus dem Off, während die Leinwand noch schwarz ist. Die Frage, die unsichtbar über den nächsten zweieinhalb Kinostunden stehen wird, ist an die Studentin Zoe (Camille Rutherford) gerichtet. Für ihre Diplomarbeit versucht sie, die erfolgreiche Schriftstellerin Sandra Voyter (Sandra Hüller) zu interviewen, wird aber deren Chalet in den französischen Alpen ohne brauchbare Antworten schon bald wieder verlassen. Souverän im Sessel lümmelnd antwortet die Autorin nämlich vornehmlich mit Gegenfragen, um die Interviewerin flirtend aus der Reserve zu locken.

Der elfjährige Daniel findet seinen Vater tot im Schnee

Kurz darauf erschallt plötzlich in großer Lautstärke die Instrumentalversion von 50Cents sexistischen Hit „P.I.M.P.“ durch das ganze Haus. Das sei ihr Mann, der auf dem Dachboden arbeite, erläutert Sandra mit ungebrochener Heiterkeit. Aber bald muss auch sie zugeben, dass ein Interview unter diesen Umständen wohl nicht möglich ist. Den Verursacher des musikalischen Störmanövers bekommt das Publikum in Justine Triets brillantem Drama „Anatomie eines Falls“ erst einige Filmminuten später zu sehen, als der elfjährige Sohn Daniel (Milo Machado Graner) seinen Vater Samuel (Samuel Theis) mit einer blutenden Schädelverletzung tot vor dem Haus auffindet. Unfall, Suizid oder Mord?

Ein Jahr später steht Sandra als Angeklagte vor Gericht. Mit ihrem Filmtitel lehnen sich Regisseurin Triet („Sybil“) und ihr Co-Drehbuchautor Arthur Harari selbstbewusst an Otto Premingers klassisches Justizdrama „Anatomie eines Mordes“ (1959) an. Aber dieser cineastische Verweis ist nur eine von vielen unzuverlässigen Fährten, die in dem Film ausgelegt werden. Denn „Anatomie eines Falls“, der im letzten Jahr bei den Filmfestspielen in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde, kapert das Genre mit all seinen Zutaten, um darin die Ehe des Schriftstellerpaares einer gründlichen Autopsie zu unterziehen.

Sandra Hüller spielt brillant eine Schriftstellerin

Der wichtigste Schlüssel zum uneindeutigen Aufrechterhalten der Spannung ist die brillante Performance von Sandra Hüller. Mit bewundernswerter Furchtlosigkeit und einer undurchdringlichen Ambivalenz zeichnet sie die Figur der erfolgreichen Schriftstellerin, bei der man nie genau weiß, ob das, was sie sagt, aus tiefstem Herzen oder kalter Berechnung kommt. Dramatischer Höhepunkt des Filmes ist das Vorspielen einer Audiodatei im Gerichtssaal, die einen Ehestreit von geradezu atemberaubender Härte dokumentiert. Alles kommt hier auf den Tisch: die Schuldgefühle nach dem Unfall des Sohnes, die ungleiche Verteilung von dessen Betreuung, außereheliche Affären, Sandras beruflicher Erfolg, Samuels andauernde Schaffenskrise und die sich daraus ergebende Machtverteilung in der Beziehung. In nur wenigen Filmminuten wird hier ein Geschlechterkampf-Szenario ausgearbeitet, das die gesellschaftlichen Debatten der letzten Jahre ins Intime verdichtet.

Mit genauem Blick, präzisen, aber nie gestelzten Dialogen, einer klugen Montage und spannungsgeladener Dramaturgie untersucht „Anatomie eines Falls“ die komplexen Widersprüche und Machtverhältnisse einer ehelichen Beziehung. Dabei sind die Kategorien von Schuld und Unschuld nur bedingt tauglich. Auch wenn Richterin und Geschworene am Ende ein eindeutiges Urteil fällen, bleiben Zweifel, die nach dem Kinobesuch eifrig diskutiert werden können.

