Regisseur Jafar Panahi im Iran festgenommen

Mit "Taxi Teheran" zeigte der iranische Regisseur Jafar Panahi einen wunderbaren Blick auf sein Land. Die Berlinale zeichnete den Film mit dem Goldenen Bären aus. Nun soll Panahi festgenommen worden sein.

Im Iran ist Medienberichten zufolge mit Jafar Panahi ein weiterer kritischer Filmregisseur festgenommen worden. Der 62-Jährige sei in Gewahrsam genommen worden, berichtete das Nachrichtenportal "Etemad" am Montag. Die genauen Umstände der Festnahme waren zunächst unklar, eine offizielle Bestätigung gab es nicht. Der mehrfach ausgezeichnete Filmemacher hatte in der Vergangenheit trotz Arbeitsverbot im Iran und Ausreisesperre mehrere Filme gedreht. Sein Film "Taxi Teheran" wurde 2015 bei den Filmfestspielen in Berlin mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet.

Zwei weitere prominente Regisseure festgenommen

Bereits am Wochenende wurden im Iran mit dem Berlinale-Gewinner Mohammed Rassulof und Mostafa Al-Ahmad zwei prominente Regisseure festgenommen. Sie sollen mit einem Aufruf gegen Gewalt die öffentliche Ordnung gefährdet und dabei auch mit Regimegegnern zusammengearbeitet haben, erklärte die iranische Justizbehörde. Die Veranstalter der Berlinale hatten gegen die Festnahme protestiert.

Hintergrund des Appells ist der Einsturz einer Einkaufspassage in der südwestiranischen Stadt Abadan mit mehr als 40 Todesopfern im Mai. Proteste wurden daraufhin von Polizei und Sicherheitskräften gewaltsam unterdrückt. Mehr als 70 Menschen aus der iranischen Filmindustrie forderten mit dem Hashtag "Put your gun down" (Legt eure Waffe nieder) ein Ende der Polizeigewalt. Initiatoren sollen Rassulof und Al-Ahmad gewesen sein.

Panahi hatte sich nach eigenen Angaben mit mehreren Hundert Filmschaffenden im Internet nach der Festnahme am Wochenende mit Rassulof und Al-Ahmad solidarisiert.

Das Filmfestival Cannes forderte eine sofortige Freilassung der drei Regisseure. In einer Mitteilung hieß es, man verurteile die Festnahme sowie die Welle der Repression gegen Künstler im Iran scharf.

Auch die Festivalleitung der Berlinale meldete sich erneut zu Wort. Mit Trauer und Entrüstung hätten sie von der Festnahme eines weiteren iranischen Filmemachers erfahren, teilte die Festivalleitung am Montagabend mit. Als Kritiker des iranischen Regimes leide Panahi seit Jahren unter Repressalien. "Die Verhaftung von Jafar Panahi ist ein weiterer Verstoß gegen die Meinungsfreiheit und Freiheit der Kunst", teilten Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian mit. "Wir fordern die iranischen Behörden auf, die inhaftierten Filmemacher umgehend auf freien Fuß zu setzen", schrieben sie in einem Statement.

