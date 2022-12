Regisseur Edgar Reitz glaubt an die Zukunft des Kinos

Der Filmemacher Edgar Reitz ist überzeugt, dass die Faszination des Kinos auch trotz Video-Streaming bestehen bleiben wird. Dennoch geht er davon aus, dass viele Häuser zumachen müssen.

Filmregisseur Edgar Reitz („Heimat“-Trilogie) ist überzeugt davon, dass in der Gesellschaft trotz Video-Streaming immer Interesse am Kino vorhanden sein wird – auch wenn viele Häuser seiner Meinung nach dem wirtschaftlichen Druck nicht standhalten werden. „Ich fürchte, dass der größte Teil aller Kinos in den nächsten zehn Jahren schließen wird“, sagte Reitz unserer Redaktion. „Aber ich glaube, dass es trotzdem überlebt, weil Menschen in Gemeinschaft eine wirklich gesteigerte Wahrnehmung haben.“

Edgar Reitz: "Gut geführte Kinos wird es weiterhin geben"

Die „Filmkunst als solche“ sei heute nicht mehr an das Kino gebunden. Trotzdem werde die Faszination nie verloren gehen. „Ein Saal voll Menschen kann etwas sehr intensiv, sehr viel intensiver erleben, als wir das allein je könnten.“ Dieses intensive Erlebnis werde ein Argument für das Kino bleiben. „Und es wird gut geführte, technisch hochwertige Kinos in Zukunft weiterhin geben, aber die werden sich in ihrer Programmgestaltung ändern, sich in der Gesellschaft anders verorten müssen. Da muss noch viel geschehen.“ (AZ)