Auftakt zwischen Krieg und Kunst: „White Noise“ eröffnet das Filmfest in Venedig

Die 79. Filmfestspiele von Venedig sind eröffnet. Stars wie Adam Driver flanieren auf dem roten Teppich – und der Präsident der Ukraine schickt einen Gruß.

Am Mittwochmorgen, dem Eröffnungstag der 79. Filmfestspiele von Venedig, ist es schwülwarm in der Lagunenstadt. In der Nacht hat es gewittert und geregnet, die Serenissima gleicht einem Dampfbad. Am Horizont türmen sich die Wolken. Vor 90 Jahren wurde hier das älteste Filmfestival der Welt als Teil der Biennale für zeitgenössische Kunst gegründet. 1932 war übrigens auch ein deutscher Beitrag als Teil der Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia vertreten. „Mädchen in Uniform“ lautete der Titel der 1931 entstandenen Adaption eines Theaterstücks von Christa Winsloe. Es war der erste Film, der eine lesbische Liebe auf der Leinwand thematisierte. Regie führte die Österreicherin Leontine Sagan in Zusammenarbeit mit Carl Froelich. Damals entschied das Publikum über die Preiswürdigkeit der Filme und zeichnete „Mädchen in Uniform“ als besten technischen Beitrag des Wettbewerbs aus. 90 Jahre später ist der einzige deutsche Film auf dem Lido im Rahmen der „Internationalen Woche der Kritik“ zu sehen, „Aus meiner Haut“, ein Science-Fiction-Liebesfilm des Münchner Filmhochschul-Absolventen Alexander Schaad.

Noah Baumbachs „White Noise“ basiert auf einem Roman von Don DeLillo

Auf den Wasserbussen drängen sich verschwitzte Filmfreunde aus aller Welt. Nach zwei Pandemie-Ausgaben des Festivals gehören Masken- und Testpflicht der Vergangenheit an. Die Erinnerungen an 3G, Temperaturkontrollen und nur zur Hälfte belegte Kinosäle verflüchtigen sich genauso schnell wie die dramatischen Wolkenformationen über dem Palazzo del Cinema. Zur Eröffnung am Abend ist der Himmel blau und das Thermometer zeigt 27 Grad. Die bedingungslose Liebe zum Kino liegt in der Luft. Vor dem roten Teppich kampieren die Fans wie eh und je auf Picknickdecken und Klappstühlen und erwarten geduldig die Stars der kommenden Tage wie Juliane Moore, Penelope Cruz, Adrien Brody, Hugh Jackman, Harry Styles, Timothee Chalamet, Tilda Swinton, Cate Blanchett und viele mehr.

Adam Driver, Schauspieler aus den USA, gibt Autogramme bei der Ankunft zur Premiere des Films "White Noise" und der Eröffnungszeremonie der 79. Filmfestspiele von Venedig. Foto: Vianney Le Caer, dpa

Zum Auftakt am Eröffnungsabend wird die Netflix-Produktion „White Noise“, „Weißes Rauschen“ des US-amerikanischen Regisseurs Noah Baumbach gezeigt – eine Literaturadaption des gleichnamigen Romans von Don DeLillo aus dem Jahr 1985. Starbesetzt in den Hauptrollen mit Adam Driver, Greta Gerwig und Don Cheadle. In den Nebenrollen zeigen die Deutschen Lars Eidinger und Barbara Sukowa ihr Können.

Jurypräsidentin der 79. Filmfestspiele von Venedig ist die Schauspielerin Julianne Moore. Foto: Vianney Le Caer, dpa

„White Noise“ handelt von der Patchwork-Familie Gladney

Im Zentrum des Films steht die Patchwork-Familie Gladney, die in einer namenlosen Kleinstadt im mittleren Westen lebt. Jack Gladney ist Professor für Hitler-Studien und lernt heimlich Deutsch, seine Frau Babette gibt Gymnastikkurse, die vier Kinder Denise, Steffi, Heinrich und Wilder wissen alles besser, gucken am liebsten Katastrophennachrichten im Fernsehen und reden bevorzugt alle durcheinander. Familie, so lautet einer der Kernsätze im Film, sei die Wiege der Desinformation in der Welt. Zeitgleich zu Don DeLillos Roman erschien in den USA, das heute als Kultbuch gefeierte Werk des amerikanischen Medienwissenschaftlers Neil Postman „Wir amüsieren uns zu Tode. Über die Urteilsbildung im Zeitalter der Unterhaltungsindustrie“, in dem der Autor die zersetzenden Auswirkungen des Fernsehens und der Medien auf die Politik und unseren gesellschaftlichen Diskurs vorzeichnet.

„Weißes Rauschen“

"Weißes Rauschen", offizieller Teaser, Netflix

Was passiert, wenn Entertainment und Konsum an die Stelle von Erkenntnisstreben und Wahrnehmungsanstrengungen treten? Wenn aus Fiktionen Fakten werden? Don DeLillos „Weißes Rauschen“ liefert eine dystopische Antwort auf diese Frage. Denn hinter der quietschbunten Fassade der Gladneys lauert die Angst der beiden Eheleute vor dem Tod, und als ein Zugunglück eine giftige Wolke freisetzt, beginnt ein rasantes Katastrophen-Movie das wider Erwarten im LalaLand endet. Baumbachs Adaption dieses großartigen Romans ist ein zugleich unterhaltsamer und verstörender Film, der durch exzellente schauspielerische Leistungen besticht und trotz der stylischen 80er-Jahre Looks und Sounds jede Menge über unsere Gegenwart erzählt. Complimenti!

Wolodymyr Selenskyj schickt eine Grußbotschaft nach Venedig

Die Eröffnungsgala beginnt mit 15-minütiger Verzögerung, da die Stars des Abends, allen voran Adam Driver, geduldig Autogramme geben und Selfies mit kreischenden Teenagern schießen. Für eine kurze Irritation sorgt außerdem noch der unangekündigte Auftritt der ehemaligen US-amerikanischen Außenministerin Hillary Clinton auf dem roten Teppich. Nicht ganz so überraschend ist hingegen die Ankündigung einer Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der selbst aus dem Schauspielerberuf kommt, an die Filmschaffenden auf dem Lido. Nachdem die französische Schauspielerin Catherine Deneuve mit dem goldenen Löwen für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden ist, wird Selenskyjs Ansprache vom 189. Tag des russischen Angriffskrieges eingeblendet.

Überraschungsgast: Hillary Clinton, Politikerin aus den USA, trifft zur Premiere des Films «White Noise» und der Eröffnungszeremonie der Filmfestspiele von Venedig ein. Foto: Joel C Ryan, dpa

Während die 358 Namen der von Russland im Zuge des Krieges ermordeten ukrainischen Kinder mit Alters- und Ortsangaben über die Leinwand flimmern, ertönt sanfte Klaviermusik, ehe der Präsident seine Rede mit dem obligatorischen „Ruhm der Ukraine!“ beendet. Ob diese Videobotschaft wirklich in die Eröffnung eines Filmfestivals gehört? Die Frage sei erlaubt. Neil Postman hat das vorausgesehen. Der Übergang vom Krieg zur Kunst gelingt auf dem Bildschirm nämlich spielend, allzu leicht, fließend: „È adesso, und jetzt? Ein Vorgeschmack auf die Filme des Wettbewerbs um den goldenen Löwen.“ Film ab!