Ruben Östlund wird Jury-Präsident in Cannes

Das Filmfestival von Cannes ist ein guets Pflaster für Regisseur Ruben Östlund ("Triangle of Sadness"). Im Mai wird er in neuer Rolle der Jury vorstehen.

Der schwedische Regisseur Ruben Östlund (48) wird Jury-Präsident des diesjährigen Filmfestivals in Cannes. Damit übernehme er 50 Jahre nach seiner Landsfrau Ingrid Bergman diese Funktion, wie das Festival am Dienstag mitteilte.

Östlund gewann in Cannes bereits zweimal die Goldene Palme: 2017 mit "The Square" und 2022 mit "Triangle of Sadness". Das Festival an der Côte d'Azur findet dieses Jahr zum 76. Mal statt und läuft vom 16. bis 27. Mai.

(dpa)