Chalamet am Valentinstag in Berlin erwartet

Er kommt tatsächlich: Hollywoodstar Timothée Chalamet (29) stellt am Valentinstag abends in Berlin seinen Bob-Dylan-Film vor. «James Mangolds neuer Film "Like A Complete Unkown" wird am 14. Februar 2025 seine Deutschlandpremiere im Rahmen der 75. Internationalen Filmfestspielen von Berlin als Berlinale-Special-Gala in Anwesenheit von Hauptdarsteller Timothée Chalamet feiern», teilte die Berlinale am Dienstag mit. Das Festival findet vom 13. bis 23. Februar statt.

Deutscher Kinostart des Biopics «Like A Complete Unknown» ist am 27. Februar, also kurz nach Festivalende - international ist das Werk bereits in vielen Ländern angelaufen.

Chalamet («Call Me by Your Name», «Beautiful Boy», «Wonka») ist derzeit einer der begehrtesten Filmstars. Bei den Oscars sind dieses Jahr gleich zwei Werke mit ihm in der wichtigsten Kategorie «Bester Film» nominiert: nämlich «Like A Complete Unknown» und «Dune: Part Two».

«Like A Complete Unknown» (Originaltitel nur «A Complete Unknown») dreht sich um das Leben von Musik-Legende Dylan («Blowin' In The Wind», «Like A Rolling Stone»).

Der heute 83-Jährige ist einer der einflussreichsten Musiker überhaupt. 2016 erhielt er «für seine poetischen Neuschöpfungen» als erster Musiker den Literaturnobelpreis.

Berger hält Laudatio auf Swinton

Die Berlinale teilte am Dienstag auch mit, dass der oscarnominierte Regisseur Edward Berger («Konklave») bei der Eröffnungsgala am 13. Februar die Laudatio auf die Gewinnerin des Goldenen Ehrenbären, Tilda Swinton, halten werde.

Swinton (64) wird für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Sie war zuletzt in Pedro Almodóvars Venedig-Gewinnerfilm «The Room Next Door» zu sehen. Für ihre Nebenrolle im Thriller «Michael Clayton» (2007) wurde sie einst mit einem Oscar ausgezeichnet.

Der TV-Sender 3sat zeigt eine Aufzeichnung der Eröffnungsgala am späten Abend nächste Woche Donnerstag (13.2.).