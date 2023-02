Das Problem der Berlinale war nicht zu übersehen

Die Beiträge sind gezeigt. Der künstlerische Leiter hat den Wettbewerb zu einer Arthouse-Veranstaltung umgebaut. Die ganze Bandbreite des Kinogeschehens spiegelt sich da nicht mehr wider.

Zum Finale wartete der Berlinale-Wettbewerb mit einem waschechten Noir-Thriller auf. Und das aus Deutschland, wo das Krimigenre doch längst an das öffentlich-rechtliche Fernsehen verloren geglaubt war. Schon im Titel „Bis ans Ende der Nacht“, den Regisseur Christoph Hochhäusler und Drehbuchautor Florian Plumeyer gewählt haben, rauscht Filmgeschichte mit. Im Zentrum steht der verdeckte Ermittler Robert Demant (Timocin Ziegler), der einen florierenden Online-Drogenhandel infiltrieren soll. Das Tolle an „Bis ans Ende der Nacht“ ist, dass er als Genrefilm bestens funktioniert und gleichzeitig eine komplexe Liebesgeschichte erzählt,

Ein weiteres Schluss-Highlight war der japanische Anime-Film „Suzume“ von Makoto Shinkai, der eine mythische Coming-of-Age-Geschichte mit der Aufarbeitung der Ereignisse des 11. März 2011 verbindet – jener Tag, an dem ein Tsunami über die japanische Küste hereinbrach und die Atomkatastrophe von Fukushima auslöste. Riesige Monsterwürmer schlummern hier unter der Erde und drohen durch Portale auszubrechen, um weitere Beben auszulösen. In visueller Hinsicht der absolut stärkste Film des Wettbewerbs.

Das Verhältnis zwischen guten, mittelmäßigen und entbehrlichen Filmen war ausgewogen

Dass „Suzume“ wie 2002 „Chihiros Reise ins Zauberland“ von Anime-Altmeister Hayao Miyazaki mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet wird, ist unwahrscheinlich, weil der Film sich in Japan als Blockbuster profiliert hat. Die Jury um die Schauspielerin Kristen Stewart hat es nicht leicht bei der Preisvergabe. Das Verhältnis zwischen guten, mittelmäßigen und entbehrlichen Filmen blieb recht ausgewogen. Nur an ausgezeichneten Filmen mangelte es.

Am ehesten hätten den Goldenen Bären die mexikanische Produktion „Tótem“ und der spanische Beitrag „20.000 Species of Bees“ verdient, die beide tief in dynamische Familienstrukturen eintauchen. Von den deutschen Beiträgen könnten Emily Atefs „Irgendwann werden wir uns alles erzählen“ auf einen Silbernen Bären für Regie oder die Auszeichnung von Hauptdarstellerin Marlene Burow hoffen. Aber bei aller postpandemischen Freude über die ausverkauften Säle wurde auch in diesem Jahr das Problem der Berlinale als A-Festival überdeutlich.

Die Berlinale scheint sich aus der Konkurrenz verabschiedet zu haben

Der künstlerische Leiter Carlo Chatrian hat den Wettbewerb zu einer Arthaus-Veranstaltung umgebaut, wodurch die Grenzen zu den anderen Sektionen zerfließen und die Distanz zu den beiden großen Festivals in Cannes und Venedig vergrößert wird. An der Côte d'Azur geben sich die großen Namen des Weltkinos die Klinke in die Hand. Das Festival am Lido profitiert von seiner spätsommerlichen Terminlage, wo Hollywood seine oscarverdächtige Herbstkollektion vorstellt. Die Berlinale scheint sich mittlerweile aus dieser Konkurrenz verabschiedet zu haben.

Lesen Sie dazu auch

Der Berliner Wettbewerb spiegelt nicht mehr das Weltkinogeschehen in seiner Breite wider. Es kann nicht sein, dass mittelmäßige Indie-Filme wie „BlackBerry“ oder „Manodrome“ das Einzige sind, was Chatrians Festivalscouts auf dem nordamerikanischen Markt ausfindig gemacht haben. Über fünf deutsche Wettbewerbsbeiträge kann man sich freuen, aber bis auf Atefs Film wäre wahrscheinlich keiner in Cannes oder Venedig für den Wettbewerb ausgewählt worden. Die deutschen Filme in Häufung mit einer wenig überzeugenden internationalen Konkurrenz zu konfrontieren, trägt nicht zur Stärkung des Ansehens von Festival und einheimischer Filmproduktion bei. Immerhin – das ist nicht wenig – funktioniert die Berlinale als Publikumsfestival. Aber mit dem lokalen Erfolg darf sich ein Festival in internationaler Konkurrenz nicht zufriedengeben.