Zwischen Hollywood-Hochglanz und Weltpolitik: Konflikte um die Filmfestspiele in Venedig

In diesem Jahr schien das Festival von Venedig den perfekten Plan zu haben. Der Rang derartiger Ereignisse misst sich an den Auszeichnungen – speziell den Oscars –, die die dort präsentierten Filme generieren. Und in der Hinsicht hatte Cannes den Italienern den Rang abgelaufen: Die großen Gewinner der letzten beiden Jahre, von „Anora“ bis „Anatomie eines Falls“, kamen von der Croisette. Aber 2025 sollte sich alles ändern. Denn an der französischen Riviera war kein eindeutiger Favorit zu erkennen, der die Preisverleihungen der nächsten Monate dominieren könnte. Und die Italiener setzen jetzt auf ein nahezu narrensicheres Rezept: Sie bringen die internationale Champions League des Kinos an den Lido.

Glamour in Venedig mit Julia Roberts und George Clooney

Unter den Filmen des Wettbewerbs befinden sich die neuen Werke von Oscargewinnern wie Kathryn Bigelow, Guillermo del Toro, László Nemes oder Paolo Sorrentino. Hinzu kommen Cineasten-Lieblinge wie Jim Jarmusch, Noah Baumbach, Luca Guadagningo Park Chan-wook, Yorgos Lanthimos, Olivier Assayas oder Benny Safdie. Schon vor Festivalbeginn waren die Regie-Namen auf dieser Liste ein Statement. Hinzu kam ein Aufgebot internationaler Stars, das für einen schwer überbietbaren Glamour-Quotient sorgen sollte – ob George Clooney oder Julia Roberts, Emma Stone oder Dwayne Johnson. Dabei kommt dem venezianischen Kinokarneval zupass, dass er im Gegensatz zu Cannes auch Produktionen von Netflix aufnehmen kann – wie in diesem Fall die Filme von Baumbach, Bigelow und del Toro.

Und die ersten Tage deuten darauf hin, dass dieser Plan aufgehen könnte. Das zeigte schon der Eröffnungsfilm: Mit der Tragikomödie „La Grazia“ über einen fiktiven italienischen Präsidenten flicht Paolo Sorrentino ein Netz feinsinniger und origineller Reflexionen über die italienische Gesellschaft und lässt damit sein jüngstes kunstgewerblerisches Kitschfest „Parthenope“ vergessen. Luca Guadagnino stellt mit seinem Thriller-Drama „After the Hunt“, in dem eine Yale-Professorin (Julia Roberts) mit der vorgeblichen Vergewaltigung einer Studentin konfrontiert wird, die Denkmuster der „MeToo“-Bewegung infrage. Weil der italienische Regisseur („Call Me By Your Name“) damit nicht den Erwartungen an dramaturgische Standards entspricht und entschieden unentschieden bleibt, fiel die Resonanz unterschiedlich aus. Aber allein die Diskussionen, die das etwa bei der Pressekonferenz auslöste, sprechen für die Substanz, die der Film besitzt.

„No Other Choice“ ist einer der Favoriten in Venedig

Ein weiteres Positivum sind die durchweg bemerkenswerten schauspielerischen Leistungen. Auch das Urteil über Guillermo del Toros Neuverfilmung von „Frankenstein“ ist nicht eindeutig – etwas ungefüge in seinem erzählerischen Aufbau, aber visuell opulent und zweifelsohne ambitioniert. Nach dem eher enttäuschenden „Kinds of Kindness“ kehrt Yorgos Lanthimos mit der schwarzen Science-Fiction-Komödie „Bugonia“ – dem Remake eines südkoreanischen Films – zu der erfrischenden Absurdität seiner früheren Werke wie „The Lobster“ zurück, lässt nur mitunter deren präzise Geschlossenheit vermissen. Dafür bietet er Emma Stone, der er schon mit „Poor Things“ zu einer Oscar-Rolle verholfen hatte, erneut eine Plattform, um ihre schauspielerische Palette zur Geltung zu bringen – unterstützt Kollegen wie Jesse Plemons in der Rolle eines Verschwörungsfanatikers, der eine Konzernchefin (Stone) entführt.

Die Bizarrerien der Geschäftswelt – wenn auch mit realistischerem Touch – thematisiert Park Chan-wook mit „No Other Choice“, wiederum einer schwarzen Komödie, in der ein entlassener Angestellter mangels Alternative zum Auftragskiller werden will. Sichere Pointen und virtuose visuelle Umsetzung machen den Film zu einem ersten Favoriten des Festivals und lassen Assoziationen an „Parasite“ hochkommen.

Palästina-Demonstrationen treffen das Filmfest in Venedig

Was bislang fehlt, ist indes ungefilterte dramatische Wucht. Die formierte sich hingegen auf den Straßen der Festival-Insel und trübte auch die gut gelaunte Atmosphäre der Hochkultur ein. Denn die weltweite Welle an israelfeindlichen Palästina-Demonstrationen machte auch vor dem Lido nicht halt. Während auf dem Gaza-Streifen gerade die jüngst gefundene Leiche einer Hamas-Geisel identifiziert wurde, intonierten Tausende von Protestlern ihre „Genozid“-Botschaften. Bereits im Vorfeld des Festivals war ein offener Brief von Kreativen zirkuliert und im Sinne der „Cancel Culture“ der Ausladung von israelfreundlichen Kollegen wie Gal Gadot und Gerard Butler gefordert worden, die in Filmen der Biennale auftreten. Allerdings hatten beide wohl ohnehin nicht beabsichtigt, anzureisen.

Gleichwohl – nachdem die Wellen des Protest-Samstags verebbt sind – könnte die Glamour- und Prestigestrategie von Venedig trotzdem aufgehen. Doch Festivaldirektor Alberto Barbera wollte es sich nicht doch ganz so einfach machen. Nächste Woche läuft im Wettbewerb das tunesische Drama „The Voice of Hind Rajab“, das die wahre Geschichte eines sechsjährigen palästinensischen Mädchens erzählt, das bei einer Militäraktion in Gaza 2024 tragisch ums Leben kam. Der Hype um den Film ist bereits jetzt enorm – noch vor seiner Uraufführung am 3. September werden ihm diverse Preise prognostiziert. Da man von einer starken emotionalen Wirkmacht ausgehen kann, scheint ein neues Aufflammen von Kontroversen unvermeidbar – das wiederum in antisemitischen Ausbrüchen münden mag.

Filmfestspiele zwischen Hollywood-Glanz und Protest

Im Sinne der Ausgewogenheit läuft noch das Dokudrama „Of Dogs And Men“ des israelischen Regisseurs Dani Rosenberg, das sich mit den Traumata des siebten Oktobers auseinandersetzt. Doch dessen Platz ist nicht prominent im Wettbewerb, sondern der Nebenreihe „Orizzonti“. Wie unschwer zu vermuten, wurde auch der Ausschluss dieses Films aus dem Festival gefordert.

So darf man nun abwarten, was von Venedig 2025 in Erinnerung bleiben wird – eine Parade der Hochkultur, aus der neue cineastische Klassiker entstehen, oder extreme politische Eklats.