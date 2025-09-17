Neu im Kino: "Miroirs No.3" von Christian Petzold – eine Familie findet Trost und eine Tochter auf Zeit

Wie schon in seinem letzten Film „Roter Himmel“ (2023) zieht sich Christian Petzold auch in seinem neuen Werk „Miroirs No. 3“ in die ostdeutsche Provinz zurück: in die Uckermark, wo am blauen Spätsommerhimmel pittoreske Wolkenformationen vorbeiziehen und die kleinen Ortschaften nicht durch asphaltierte Straßen, sondern durch Fahrwege aus Betonplatten mit einem Grünstreifen in der Mitte verbunden sind. Von einem solchen Weg kommt das rote Cabrio aus Berlin ab. Der Fahrer ist auf der Stelle tot. Laura (Paula Beer), die Beifahrerin und Freundin des Verstorbenen, überlebt wie durch ein Wunder mit einem Kratzer auf dem Rücken.

Barbara Auer und Matthias Brandt als trauernde Eltern

Der Unfall ereignete sich nur wenige Meter entfernt von Bettys Haus, die Laura auf deren Bitte hin bei sich aufnimmt. Betty (Barbara Auer) lebt hier allein und freut sich offensichtlich über die Gesellschaft der fremden Frau, der sie frische Kleidung und Kaffee im Thermobecher neben das Bett stellt. Das Haus atmet die Gemütlichkeit und die Leere eines Familienlebens, das unvermittelt zu Ende gegangen ist. Der Wasserhahn tropft, die Spülmaschine läuft nicht mehr, das Klavier ist verstimmt, das Kräuterbeet verwildert. Gemeinsam machen sich die beiden Frauen daran, den Gartenzaun weiß zu streichen und am nächsten Tag werden „die Männer“ eingeladen. So nennt Betty ihren Ehemann Richard (Matthias Brandt) und den Sohn Max (Enno Trebs), die im nahe gelegenen Dorf eine Autowerkstatt betreiben.

Bei Königsberger Klopse und Salzkartoffeln zeigen sich Vater und Sohn verblüfft über den neuen Gast im Haus. Was Laura – im Gegensatz zum Publikum – nicht ahnt, ist, dass sie Bettys Tochter, die vor einiger Zeit Selbstmord begangen hat, sehr ähnlich sieht und nun als Stellvertreterin in die traumatisierte Familienkonstellation aufgenommen wird. Andere Filmemacher hätten dieses Setting zu einem Horrorfilm-Szenario ausgebaut. Aber Christian Petzold legt seinen Film als doppelte Heilsgeschichte an, in der die verlorene Laura temporär neuen Halt und die Familie mit einer Ersatztochter wieder zueinander findet. Wenn Laura am frisch gestimmten Klavier spielt und die Sonne durch das Fenster scheint, stehen Mutter, Vater und Sohn die Tränen in den Augen.

Christian Petzolds Muse ist in „Miroirs No. 3“ wieder Paula Beer

Petzold lässt sich viel Zeit, um den allmählichen Genesungsprozess in Szene zu setzen. Erst werden Wasserhahn, Spülmaschine und Fahrrad repariert und dann kommen die menschlichen Seelen dran. In gewohnter Sparsamkeit pendelt Petzold zwischen den beiden Handlungsorten, der Werkstatt und dem Haus hin und her. Dabei setzt jedoch die Dynamik zwischen den Figuren wenig Überraschungsmomente frei, auch wenn sich der Film in Petzolds Geistergeschichten wie „Yella“ (2007) und „Undine“ (2020) einzureihen scheint. „Miroirs No. 3“ wirkt eher wie die Fingerübung eines Regisseurs, der weiß, was er tut, und das vielleicht schon ein wenig zu lange tut.

Petzold bleibt hier in seiner Komfortzone, wozu auch die erneute Zusammenarbeit mit Paula Beer gehört, die seit vier Filmen den Musen-Staffelstab von Nina Hoss übernommen hat. Wagnisse sehen anders aus. Das hervorragende Schauspiel-Quartett agiert mit bewundernswerter Präzision, aber trotz seines tragischen Sujets vermag „Miroirs No. 3“ nicht wirklich zu berühren, weil die Szenen und die sommerlichen Bilder von Kameramann Hans Fromm elegant ineinander klicken, ohne eine spürbare emotionale Reibung zu entwickeln.