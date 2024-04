Filmkritik

18:00 Uhr

Noch nie sah Tennis im Kino so sexy aus: "Challengers" mit Superstar Zendaya

Plus Ein herausragendes Schauspieler-Trio macht aus "Challengers" mehr als nur einen Sportfilm. Zendaya stellt erneut ihre charismatische Präsenz unter Beweis.

Von Martin Schwickert

Tennis ist die Sportart, die dem klassischen Duell am nächsten kommt. Getrennt von einem Netz, bekämpfen sich zwei Parteien, ohne einander zu berühren. In seinem neuen Film „Challengers“ erweitert Regisseur Luca Guadagnino dieses Zweikampf-Konzept und macht Tennis zum Ausgangspunkt einer kompetitiven Dreier-Beziehung, in der Sport und Liebe untrennbar miteinander verbunden sind. „Schau dir diese Rückhand an“, sagt Patrick (Josh O'Connor) zu seinem Freund Art (Mike Faist). Auf dem Platz steht Tashi (Zendaya) und drischt den Ball mit Kraft und Präzision ins gegnerische Spielfeld. Die Achtzehnjährige ist ein aufgehender Stern am Tennishimmel. Die beiden jungen Männer beobachten sie mit heruntergeklappten Kinnladen. Sie sind nicht nur von den sportlichen Talenten fasziniert.

Zendaya, Josh O'Connor und Mike Faist knutschen im Dreieck

Patrick und Art sind seit ihrem zwölften Lebensjahr unzertrennliche Freunde, leben am Sportinternat ihre Tennisbegeisterung aus, ohne Profis werden zu wollen. Das ändert sich, als Tashi in ihr Leben tritt. Auf einer Party sprechen die beiden sie an. Zu ihrer Überraschung folgt die Göttin der Einladung aufs Hotelzimmer. Später setzt sie sich auf die Bettkante, wo die beiden Freunde neben ihr Platz nehmen. Es beginnt eine Knutscherei im Dreiecksformat, aus der sich Tashi zurückzieht, während die jungen Männer sich weiter küssen. Zufrieden betrachtet sie das Ergebnis ihrer manipulativen Fähigkeiten und verkündet beim Herausgehen, dass der Sieger des Matches, in dem Art und Patrick am nächsten Morgen gegeneinander antreten, ihre Telefonnummer bekommt.

