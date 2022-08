Filmkunst

vor 17 Min.

"Da geht einem Menschen seine Existenz verloren": Wenn ein Lebenswerk verbrannt ist

Plus Vor einem Jahr hat der Filmemacher Wolf Gaudlitz einen Alptraum erlebt: Sein mobiles Kino ging in Flammen auf. Trotzdem ist er ein Jahr später voller Zuversicht.

Von Richard Mayr

Es wird wie eine lustige Anekdote erzählt, aber es ist nicht zum Lachen. Wolf Gaudlitz steht vor seiner Kinoleinwand auf dem Schlosshof in Windach, ein lauer Sommerabend. Der Regisseur, Drehbuchschreiber, Schauspieler und Filmemacher in einer Person, der dazu auch gleich noch ein eigenes Kino betreibt, das Cinemamobile, will seinen Film „Taxi Lisboa“ zeigen. Aber bevor er das Programm startet, muss er diese Geschichte erzählen. Eine Tragödie, vorgetragen in einem Ton, der voller Optimismus ist. Gaudlitz erzählt, was vor einem Jahr nicht weit von Windach entfernt geschah. Auf der Leinwand ist ein Foto zu sehen, es zeigt einen brennenden Lastwagen, ein in Flammen aufgegangenes Lebenswerk.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen