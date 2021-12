Hans Zimmer wieder für Golden Globe nominiert

Zwei Golden Globes hat Hans Zimmer bereits. Jetzt könnte eine weitere Trophäe hinzukommen.

Star-Komponist Hans Zimmer (64) könnte eine weitere Golden-Globe-Trophäe gewinnen. Der gebürtige Frankfurter holte mit seiner Komposition für das Science-Fiction-Drama "Dune" seine 14. Nominierung in der Sparte "Beste Filmmusik".

Zwei Globes hat er schon, 1995 für "König der Löwen", 2001 für "Gladiator". Mit Zimmer sind vier weitere Kandidaten im Rennen.

Die Nominierungen für die Auszeichnungen des Verbands der Auslandspresse (HFPA) in 25 Film- und Fernsehkategorien wurden am Montag in Beverly Hills bekanntgegeben. Die Trophäen sollen am 9. Januar vergeben werden.

© dpa-infocom, dpa:211213-99-367855/4 (dpa)

