«Konklave» von Edward Berger hat sechs Globe-Chancen

Edward Berger (54) ist in Hollywood wieder auf Erfolgskurs: Der Film «Konklave» des in Wolfsburg geborenen Regisseurs ist für sechs Golden Globes nominiert - und damit einer der großen Favoriten der Trophäenverleihung. Der Vatikan-Thriller (englischer Titel «Conclave») ist einer von sechs Kandidaten in der Top-Sparte «Bestes Drama».

Zudem ist der Film in den Kategorien Regie (Berger), Hauptdarsteller (Ralph Fiennes), Nebendarstellerin (Isabella Rossellini), Filmmusik (Volker Bertelmann) und für das Drehbuch (Peter Straughan) im Rennen. «Konklave» beruht auf einem Roman des Briten Robert Harris («Vaterland»). Nach dem Tod eines recht fortschrittlichen Papstes beeinflussen Intrigen und Überraschungen die Kür des neuen Kirchenoberhauptes.

2023 war die Literaturverfilmung «Im Westen nichts Neues» des österreichisch-schweizerischen Berger für neun Oscars nominiert gewesen. Er holte damals vier Trophäen - als bester internationaler Film, für Kamera, Szenenbild und für die Filmmusik von Volker Bertelmann.

Die Nominierungen für die Golden Globe Awards in 27 Film- und Fernsehkategorien wurden in Beverly Hills bekanntgegeben. Mehr als 300 Journalisten und Journalistinnen aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab. Die Trophäen in Form einer goldfarbenen Weltkugel sollen am 5. Januar 2025 in Beverly Hills verliehen werden.

