Elyas M'Barek: «Bei KI hört's bei mir schon auf»

Schauspieler Elyas M'Barek (42) ist nach eigenen Angaben nicht übermäßig technikaffin. «Also ich kann mit Computern umgehen, aber ich kann nicht programmieren. Bei KI hört's bei mir schon auf», sagte er bei der Weltpremiere seines neuen Films «Alter weißer Mann» in München. «Ich hab’, glaub' ich, einmal in meinem Leben ChatGPT benutzt - das war's auch schon. Aber ich kann ein iPhone benutzen.»

M'Barek spielt in dem neuen Werk von Regisseur Simon Verhoeven den technikaffinen Älex. Der Film, in dem neben M'Barek auch noch Jan Josef Liefers und Nadja Uhl dabei sind, startet am 31. Oktober in den Kinos.