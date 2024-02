„Green Border": Das Drama der Flüchtlinge an der Ostgrenze der EU

Regisseurin Agnieszka Holland hat sich in das Grenzgebiet zwischen Polen und Weißrussland begeben. Dorthin, wo die belarussische Führung Tausende von Flüchtlingen mit leeren Versprechungen gelockt hat. Entstanden ist das Porträt einer humanitären Katastrophe.

„Die Route über Belarus ist ein Geschenk Gottes”, glaubt Amina. Den Weg übers Mittelmeer hätte sie mit den beiden Kindern nicht nehmen können. Amina (Dalia Naous) ist mit ihrer Familie vor dem Krieg in Syrien geflüchtet und hofft, in Schweden Asyl beantragen zu können. Im Flugzeug überreichen die Stewardessen bei der Landung in Minsk jedem Passagier eine rote Rose. Es ist die erste und letzte Willkommensgeste für die Geflüchteten. Am Flughafen wartet zwar wie besprochen ein Kleintransporter, der sie zur Grenze nach Polen bringen soll. Der Schleuser setzt die Fahrgäste jedoch mitten im Wald ab und jagt sie durch ein Loch im Stacheldrahtzaun. Der Punkt auf Google Maps bestätigt, dass sie in Polen sind. Die Freude, es in die EU geschafft zu haben, ist groß, aber das ist für die Familie erst der Beginn einer schrecklichen Odyssee.

In ihrem neuen Film „Green Border“, der in Venedig mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet wurde, reist Agnieszka Holland in das Grenzgebiet zwischen Polen und Weißrussland. Hierher hat der belarussische Diktator Lukaschenko im Jahr 2021 Tausende von Flüchtlingen mit leeren Versprechungen gelockt, um sie als Teil seiner hybriden Kriegsführung gegen die Europäische Union zu missbrauchen. Mit ihrem bewegenden Film schaut Holland hinter die Nachrichtenbilder von Flüchtlingsströmen und begibt sich mitten in die sumpfigen Białowieża-Wälder, die für die Geflüchteten aus Syrien, Afghanistan oder Afrika zur Falle werden.

Durch den Stacheldraht zurück nach Belarus

Auf der polnischen Seite herrscht entlang der Grenze der Ausnahmezustand. Die Asylsuchenden werden von den Grenztruppen eingesammelt und wieder durch den Stacheldrahtzaun zurück nach Belarus deportiert. Dort warten schon die weißrussischen Soldaten, um sie schnellstmöglich wieder auf die polnische Seite zu treiben. Den Geflüchteten bleibt nichts anderes übrig, als sich in den sumpfigen Wäldern zu verstecken und auf Rettung zu hoffen.

Hier ist kein Durchkommen: Szene aus dem Film "Green Border" von Agnieszka Holland.. Foto: Agata Kubis/Piffl Medien, dpa

Holland blickt auf die humanitäre Krise an der Grenze mit einer multiperspektivischen Erzählweise. Das Schicksal der Flüchtlingsfamilie wird genauso gezeigt wie das Leben des Grenzsoldaten Jan (Tomasz Włosok), der mit seiner hochschwangeren Frau gerade eine eigene Familie gründet und zunehmend an der menschenverachtenden Brutalität seines Jobs verzweifelt. Im Grenzgebiet wohnt auch die Warschauer Psychotherapeutin Julia (Maja Ostaszewska), die sich mit einer Gruppe von Aktivistinnen um die medizinische und humanitäre Versorgung der Geflüchteten kümmert. Dadurch entsteht ein komplexes Bild der dramatischen Zustände an der EU-Außengrenze, wo der Zynismus politischer Entscheidungen auf dem Rücken hilfsbedürftiger Menschen ausgetragen wird.

„ Green Border" im Visier der polnischen PiS

Holland erspart dem Publikum in den schwarz-weiß gehaltenen halb dokumentarischen Aufnahmen nichts von den menschenunwürdigen Zuständen und findet gleichzeitig in den düsteren Wäldern Bilder von metaphorischer Tragweite. „Green Border“, der während des polnischen Wahlkampfes ins Visier der PiS-Propaganda geriet, ist ein machtvolles und zugleich analytisches Porträt einer humanitären Katastrophe, in der sich auch der systematische Rassismus widerspiegelt. Am Ende spult der Film vor in das Jahr 2022 an die polnisch-ukrainische Grenze, wo dieselben Grenztruppen Frauen und Kinder, die vor dem russischen Angriffskrieg flüchten, freundlich in Empfang nehmen. Zwei Millionen Flüchtlinge hat Polen zu Beginn des Ukraine-Kriegs aufgenommen, eine ungeheure humanitäre Leistung. Derweil gingen die Pushbacks an der belarussischen Grenze weiter. Mitgefühl und Solidarität sind nicht nur in Polen eine Frage von Herkunft und Hautfarbe.

