Alexander Klaws: Gesundes statt Gummibärchen für «Tarzan»

Für seine Rolle als Tarzan im gleichnamigen Musical will Sänger und Schauspieler Alexander Klaws (41) weitgehend auf ungesundes Essen verzichten und viel trainieren. «Mein Trick ist, dass es nicht fix geht. Man muss sich stattdessen viel Zeit nehmen und die Ernährung umstellen», sagte Klaws der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Das sei gar nicht so leicht. «Vor allem, wenn man Kinder zu Hause hat, die nur Gummibärchen essen. Da trainiert man auch die Disziplin, nein zu sagen und zu verzichten.»

Das Timing für die Umstellung sei mit Blick auf Weihnachten gar nicht so perfekt, sagte der gebürtige Westfale mit einem Lachen. «Wenn alle wieder mit Schokolädchen und Lebkuchen herumrennen, dann bin ich derjenige, der mit der Gucke herumrennt und einfach Gemüse isst und sich irgendwie gesund ernährt.»

Komplett auf Zucker verzichten will er aber nicht. «Das ist ja auch Quatsch. Der Mensch braucht ja hier und da ein bisschen Zucker.»

Alexander Klaws wurde 2003 als Sieger der ersten Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) bei RTL bekannt. Seitdem ist er vor allem auf den Musicalbühnen in viele Rollen geschlüpft, darunter Tarzan, Alfred aus «Tanz der Vampire» und Sam in «Ghost». 2025 wird er für 15 Gastspiele in Stuttgart erneut zum Tarzan.