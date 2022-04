Oster-Ansturm und adeliger Besuch in Uffizien

Im Museum war über Ostern viel los, sogar mehr als vor der Corona-Pandemie. Auch ein prominentes Paar mischte sich unter die Besucher.

Die berühmten Uffizien im italienischen Florenz haben rund um Ostern Touristen-Spitzenwerte verzeichnet und adeligen Besuch aus Norwegen empfangen.

Von Karfreitag bis Ostermontag zählte das Museum nach eigenen Angaben in den drei Teilen seiner Kunstsammlung rund 75.700 Besucher und damit etwa sechs Prozent mehr als im selben Zeitraum 2019, also noch vor der Corona-Pandemie.

Bereits am Gründonnerstag empfing der deutsche Direktor Eike Schmidt den norwegischen Kronprinzen Haakon und seine Frau, Kronprinzessin Mette-Marit. Die beiden seien pünktlich zur Öffnung erschienen, hätten sich den Vormittag über die Galerie angesehen und später auf einer Terrasse gefrühstückt.

Der Ostersonntag war nach Uffizien-Angaben mit fast 20 000 Gästen der Tag mit den meisten Besuchern. "Die Uffizien bestätigen sich wieder einmal als der Motor der florentinischen Wirtschaft", erklärte Schmidt am Dienstag. Das Museum gehört zu den bekanntesten in Italien. In dem früheren Regierungsgebäude der Herrscherfamilie Medici sind Gemälde von Leonardo da Vinci, Michelangelo oder Caravaggio zu sehen.

© dpa-infocom, dpa:220419-99-962341/2 (dpa)