Mark Rothkos universelle Sprache der Malerei

In Paris ist die bisher größte Werkschau des US-Künstlers zu sehen. Die Ausstellung zeigt die Arbeiten so, wie ihr Schöpfer es wollte. Ein umwerfender Eindruck.

Die Anekdote sagt viel darüber aus, wie wichtig es dem Maler Mark Rothko war, seine Werke wortwörtlich im „rechten Licht“ zu zeigen. Erzählt hat sie laut der Zeitung Le Monde seine Tochter Kate. Demnach entfachte sich im Jahr 1961 ein Streit zwischen ihrem Vater und Peter Selz, dem Kurator einer Ausstellung von Rothkos Werken im New Yorker Museum of Modern Art. Der Künstler hielt die Beleuchtung seiner Gemälde für viel zu hell und drehte regelmäßig an den Schaltern, um die Intensität der Lampen zu verringern. Selz soll sie dann umgehend wieder erhöht haben. So ging das ständig hin und her. Tatsächlich, schreibt Le Monde, sei das Licht damals frontal auf die Bilder gelenkt gewesen. Noch dazu waren die Säle zu klein für die 54 ausgestellten Werke, die dadurch sehr nahe nebeneinander hingen.

Fehler, die die Fondation Louis Vuitton nun bewusst nicht wiederholte. Bei der weltweit bisher größten Retrospektive von Mark Rothko im Privatmuseum des französischen Milliardärs Bernard Arnault machten die Kuratoren alles anders, als damals Peter Selz: Sie dämmten das Licht, was die Bilder nicht weniger, sondern stärker zur Geltung bringt. Indem sie die Werke großzügig auf vier Etagen verteilten, räumten sie ihnen den notwendigen Platz ein, so großflächig sie in den letzten Jahren seines Schaffens auch geworden waren. Zudem berücksichtigten die Kuratoren Suzanne Pagé sowie Rothkos Sohn Christopher einen weiteren beständigen Wunsch des Malers: Die Bilder hängen tief, sodass die Besucherinnen und Besucher beim Betrachten regelrecht in sie eintauchen können. Aus der Nähe lassen sich der rasche Duktus der Pinselstriche und die kreisenden Gesten des Malers erkennen, ja nachempfinden.

Abstrakter Expressionismus für menschliche Emotionen

Abstrakter Expressionismus war für den US-Amerikaner, der nur 66 Jahre alt wurde, eine Möglichkeit, die menschlichen Emotionen auszudrücken. Seinen eigenen Worten zufolge wollte er die Malerei auf die gleiche Stufe der Intensität erheben wie Musik und Poesie – beides war vital für ihn. Dafür gelangte er im Laufe der Zeit zur Farbfeldmalerei als jener Ausdrucksform, für die er berühmt und wegweisend wurde. Seit Jahren erzielen seine Werke auf dem Kunstmarkt Preise in zweistelliger Millionenhöhe.

Als „klassische Phase“ wird Rothkos Hauptwerk ab 1946 aus großformatigen Ölgemälden mit gestapelten, einander überlagernden monochromen Farbflächen bezeichnet. Etwas weniger bekannt sind die vorherigen Entwicklungsstufen. Durch die Präsentation von 115 Werken und die chronologische Anordnung ermöglicht die Schau, den künstlerischen Weg nachzuvollziehen. Der moderne Bau der Fondation Louis Vuitton aus Stahl, Holz und Glas des Architekten Frank Gehry eignet sich dafür ideal. Es heißt, Bernard Arnault, dem die Stiftung (Fondation) über seinen Luxusgüterkonzern LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) gehört, habe bereits bei der Eröffnung 2014 von einer Rothko-Retrospektive geträumt.

Aus Rothkowitz wurde Rothko

Geboren wurde der Künstler unter dem Namen Marcus Rothkowitz im September 1903 im damals russischen Dwinsk, dem heute lettischen Daugavpils, als viertes Kind einer jüdischen Familie. Für diese spielten Kunst, Literatur und Philosophie eine große Rolle. Als sie sich zunehmend durch die antisemitischen Pogrome im damaligen Zarenreich bedroht fühlten, wanderten die Rothkowitz’ 1913 in die USA aus. Nachdem er 1938 die dortige Staatsbürgerschaft erhalten hatte, änderte der Künstler zwei Jahre später seinen Namen in Mark Rothko um. Hatte er ein Studium nach zwei Jahren abgebrochen, so arbeitete er zu diesem Zeitpunkt bereits als Maler, zunächst vor allem inspiriert vom europäischen Surrealismus mit Vertretern wie Max Ernst und Giorgio de Chirico sowie vom französischen Wegbereiter des Fauvismus, Henri Matisse.

Lesen Sie dazu auch

Selbstporträt von Mark Rothko aus dem Jahr 1936. Foto: © 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko/Adagp, Paris, 2023

Zu Rothkos frühen Werken gehören lediglich wenige Landschaftsmalereien und Darstellungen urbaner Straßenszenen. Die anonymen, einsamen Figuren in der Metro von New York vermitteln einen Eindruck des in den 30er-Jahren auch in der US-Metropole vorherrschenden Krisenklimas. Bald aber wurde sich Rothko über seine „Unmöglichkeit, sich über menschliche Figuren auszudrücken, ohne sie dabei zu verstümmeln“, bewusst und suchte andere Formen. Zunehmend verzichtete er auf Bildertitel. Ab den 50er-Jahren variierte er in seiner „fauvistischen Periode“ die Themen der übereinandergelagerten Farbrechtecke. Ab der berühmten Serie „Seagrum Murals“ („Seagram Wandgemälde“) experimentierte er mit dunkleren Tönen, bis die Palette in den letzten Jahren seines Lebens sehr düster wurde. Diese in der obersten Etage ausgestellten Werke treten in eine Art Dialog mit Skulpturen von Alberto Giacometti.

Rothkos Kunst ist wie Musik

„Meine Kunst ist nicht abstrakt, sie lebt und atmet“, sagte Rothko selbst. Generell aber zog er es vor, seine Werke nicht zu erklären. Sie sollten für sich selbst sprechen. Sein Vater habe die Menschen über die Emotionen erreichen wollen, sagt sein Sohn, der Psychologe Christopher Rothko. So wie die Musik könne auch Rothkos Kunst zu Tränen rühren. Beide Kunstformen „sprechen eine universelle Sprache, die keine Erklärungen braucht“. Christopher Rothko war maßgeblich mit daran beteiligt, die Leihgaben zu organisieren, unter anderem aus der Phillips Collection in Washington und der Tate Gallery in London, in 13 Fällen von privaten Sammlern. Auch Kuratorin Suzanne Pagé spricht von einem „Künstler, dem sich jeder überall nähern kann“. Rothkos Werke, die Sinnlichkeit wie die menschliche Tragödie in sich tragen, seien zeitlos.



Die Ausstellung läuft bis 2. April in der Fondation Louis Vuitton in Paris, geöffnet Montag/Donnerstag, 11 bis 20 Uhr, Mittwoch, Freitag, 11 bis 19.30 Uhr, Samstag, 10 bis 20 Uhr.