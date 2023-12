Forschung

Wenn Historiker die Geschichte umdeuten wollen

Plus Die Zeitgeschichtliche Forschungsstelle in Ingolstadt ist im Visier des Verfassungsschutzes. Der geschichtsrevisionistische Verein ist immer weiter nach rechts gedriftet.

Von Dorothee Pfaffel

Das Aufsehen war groß, als im Juli 2020 bekannt wurde, dass das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz seinen Bericht für das Jahr 2019 nicht verbreiten durfte. Die Zeitgeschichtliche Forschungsstelle Ingolstadt (ZFI) hatte erfolgreich gegen die Nennung als rechtsextremistische Organisation geklagt. Unsere Redaktion fragte daraufhin beim Institut für Zeitgeschichte (IfZ) nach, was es mit dem umstrittenen Verein auf sich habe. Das Forschungsinstitut wusste nichts über die ZFI. Während der Freistaat Bayern Berufung gegen das Urteil des Münchner Verwaltungsgerichts einlegte, begannen die beiden IfZ-Wissenschaftler Thomas Schlemmer und Moritz Fischer im hauseigenen Archiv zu graben – und erhielten im Zuge ihrer Nachforschungen etliche Dokumente aus dem Nachlass des über Jahre wichtigsten Mannes der Organisation.

Der Aufsatz von Schlemmer und Fischer mit ihren Forschungsergebnissen zur ZFI wird zum Jahreswechsel in der Hauszeitschrift des IfZ, den Vierteljahresheften für Zeitgeschichte (VfZ), veröffentlicht. Unserer Redaktion liegt er bereits vor. Der Aufsatz liefert laut IfZ "erstmals Einblick in die Anatomie der ZFI" und zeigt anhand neuer Quellen, wie der Ingolstädter Verein versucht haben soll, ihre Interpretation der deutschen Geschichte zu verbreiten und die Erinnerung an den Nationalsozialismus zu verdrängen. Die Zeitgeschichtliche Forschungsstelle sollte ein Gegenentwurf zum Institut für Zeitgeschichte sein, wird die FAZ in dem Aufsatz zitiert. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass der Verein nicht nur der etablierten Zeitgeschichtsforschung geschichtsrevisionistische Positionen entgegensetzen wollte, sondern zudem eine gefährliche Brücke zwischen bürgerlich-konservativem Milieu und Rechtsextremismus schlug.

