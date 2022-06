Fotografie

vor 6 Min.

Bilder einer labilen Welt

„Meteorit“ hat Nathalie Grenzhaeuser diese 2016 entstandene Fotoarbeit genannt. Bei dem Felsen an der Küste der Inselgruppe Spitzbergen handelt es sich zwar nicht um ein Objekt aus dem All. Aber die Oberflächenstruktur habe sie an Science-Fiction-Wesen erinnert, berichtet die Berliner Künstlerin.

Plus Wie viel Raum bleibt zum Leben? Drei Künstlerinnen thematisieren in der Ausstellung „Terra infirma“ im Kunsthaus Kaufbeuren das Verhältnis zwischen Mensch und Natur.

Von Martin Frei

„Alles fließt“, die Welt ist in ständiger Bewegung. Wie oft wurde Heraklits philosophische Erkenntnis schon in allen möglichen und unmöglichen Zusammenhängen zitiert. Doch wenn tatsächlich alles fließt, insbesondere für ewig erachtete polare Eismassen, dann wird die Sache ungemütlich. Aus dem Festland, dem festen Boden unter den Füßen wird eine „Terra infirma“, eine unzuverlässige, labile Welt. Unter diesem Titel hat das Kunsthaus Kaufbeuren die Werke dreier Künstlerinnen versammelt, die das seit jeher problematische Verhältnis von Mensch und Natur zum Thema haben. In der Ausstellung geht es aber nicht um Schuldzuweisungen und Anklagen, sondern um eine feine Analyse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen