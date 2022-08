Fotografie

vor 18 Min.

Der Meisterfotograf im "Zeitalter des totalen Bildrauschens"

Plus Was macht den Unterschied zwischen Smartphone-Knippsen und Kunst? Der Fotograf Boris Becker denkt beim Schwäbischen Kunstsommer in Irsee über das Medium nach.

Von Martin Frei

„Ich treibe einen Riesenaufwand – und scheitere andauernd.“ Ein Satz, der aus dem Mund von Boris Becker verwundert. Denn der Fotograf hat eine in Deutschland geradezu vorbildliche Karriere in seinem Metier gemacht und ist inzwischen international gefragt.

