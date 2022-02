Fotografie

vor 33 Min.

Fotoausstellung "Land of Dreams": Parabel auf ein zerrissenes Land

Plus In der Mewo-Kunsthalle Memmingen zeigt Elmar Haardt „Land of Dreams“. Die Idee zu der Serie von Großformaten kam dem Künstler in der Nacht, als Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde.

Von Brigitte Hefele–Beitlich

Wer erinnert sich nicht an das entsetzte Erschaudern, als im November 2016 Donald Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt wurde. Der in Essen geborene Künstler Elmar Haardt (Jahrgang 1974) war so erschüttert, dass in ihm noch in der Wahlnacht die Idee zu einer Fotoserie über die USA reifte. „Land of Dreams“ heißt sie – er versteht sie als Parabel auf ein zerrissenes Land. Erstmals zeigt Haardt die komplette 20-teilige Serie seiner zwei mal zweieinhalb Meter großen Landschaftsaufnahmen jetzt in der Mewo-Kunsthalle in Memmingen. Dass er dieses kostspielige Projekt überhaupt realisieren konnte, hat er einem schönen Zufall zu verdanken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen