Friedenspreisträger Serhij Zhadan: „Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden“

Der ukrainische Autor Serhij Zhadan wird in Frankfurt mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt. In seiner bewegenden Dankesrede beschreibt er, was der Krieg verändert.

Einen Friedenspreis in Zeiten zu vergeben, in denen der Krieg so allgegenwärtig ist – in Frankfurt führte dies am Sonntag zu einer bewegenden Veranstaltung, als der ukrainische Autor und Musiker Serhij Zhadan in der Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegennahm.

Mit stockender Stimme hatte zuvor die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Friedrichs, erzählt, wie beschämt die Jury gewesen sei, nachdem sie Zhadans Roman „Internat“ aus dem Jahr 2017 gelesen hatte. „Wir hätten das alles ahnen können, wenn wir diese literarische Annäherung an den Alltag des Krieges früher und bewusster gelesen hätten.“

Mit eindrücklichen Worten erzählt Zhadan in seiner Rede, die er auf Deutsch hält, vom Alltag in Zeiten des russischen Angriffskriegs. Da geht es um einen Mann auf der Suche nach einem Kühlwagen, um die seit einem Monat in der Sonne liegenden Leichen abzutransportieren – und das Selfie, das bei der Übergabe für den Social-Media-Post gemacht wird. Oder es geht um die Raketen der Russen, die Zhadan aus seiner Charkiwer Wohnung im 18. Stock beobachtet. Aber was verändert der Krieg vor allen Dingen, fragt der 48-Jährige, der zu den wichtigsten Stimmen der ukrainischen Gegenwartsliteratur gehört. „Die Unmöglichkeit frei zu atmen und leicht zu sprechen, das ist es, was die Wirklichkeit des Krieges fundamental von der Wirklichkeit des Frieden unterscheidet. Doch sprechen muss man. Selbst in Zeiten des Krieges. Gerade in Zeiten des Krieges.“

Sasha Marianna Salzmann hält die Laudatio

Zhadan beschäftigt sich in seiner Rede auch mit der Frage nach einem schnell geschlossenen Frieden um jeden Preis, der für so viele Politiker zur „Notwendigkeit“ gehöre. Dabei macht er klar – und das ist auch ein zentraler Satz in seiner Rede: „Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden.“ Die Ukrainer würden ihre Armee unterstützen, „weil wir unbedingt Frieden wollen“. Doch sei die unter dem Vorwand des Friedens angetragene, sanfte und diskrete Form der Kapitulation nicht der geeignete Weg.

Die Laudatio in der Paulskirche hält Sasha Marianna Salzmann, 1985 im russischen Wolgograd geboren. Die Schriftstellerin würdigt Zhadan als bedeutenden Dichter und Humanisten: „In Zhadans Poesie holt die ukrainische Gesellschaft Luft.“ Seine Dichtung sei nie hermetisch, nie in sich verschlossen. Gleichzeitig beschreibt Salzmann die besondere Sprache und Poesie Serhij Zadans.

Doch was passiert mit der Sprache in Zeiten des Kriegs? Zhadan berichtet in seiner Dankesrede von einer plötzlichen Unfähigkeit, sich dieses vertrauten Mittels zu bedienen. Das sei besonders schmerzhaft und unerträglich, „wenn du es gewohnt warst, der Sprache zu vertrauen und dich auf ihr Potenzial zu verlassen, das dir bislang unerschöpflich schien“. Zudem verändere der Krieg das Gedächtnis und fülle es mit schmerzhaften Erlebnissen und tiefen Traumata. Natürlich sei Dichtung nach Butscha und Isjum weiter möglich, ja, sogar notwendig. Aber der Schatten „wird in der Nachkriegsdichtung tiefe Spuren hinterlassen und ihren Gehalt und Klang prägen“.

Zhadan schließt seine Rede optimistisch ab

Während der gesamten Zeremonie wirkt Zhadan ernst und traurig. Nur ganz zum Schluss, als er nach minutenlangen Standing Ovations schon die Bühne verlässt, ringt er sich ein Lächeln ab. Zuvor hat er in seiner Rede selbst eindrücklich beschrieben, wie der Krieg den Ausdruck der Menschen verändere: „Der Blick eines Menschen, der über das Sichtbare hinaus geschaut, in die Dunkelheit geblickt und dort sogar etwas erkannt hat – dieser Blick ist für immer anders.“ Und obwohl er berichtet, wie der Krieg die Sprache verändere und beschädige, schafft es Zhadan, optimistisch abzuschließen: „Vielleicht geht die Sprache für einen Moment auf Abstand zu dir, aber sie lässt dich nicht im Stich.“ Und das sei wichtig und entscheidend. Denn: „Die Stimme gibt der Wahrheit eine Chance.“

Bereits am Freitag war auf der Frankfurter Buchmesse, die am Sonntag zu Ende ging, der Deutsche Jugendliteraturpreis verliehen worden. Überraschend erhielt Benedikt Wells den Preis der Jugendjury für seine Coming-of-Age-Geschichte „Hard Land“. „Literatur will Schranken abbauen, da sollten wir innerhalb der Literatur keine Grenzen aufbauen“, sagte Wells auf die Frage, ob es ihn erstaune, dass sein Buch, das lange auf den Bestsellerlisten der Erwachsenenbelletristik zu finden war, nun gewonnen habe.

Die Siegerin in der Kategorie Jugendbuch überraschte

Nicht erwartbar auch die Siegerin im Jugendbuch: Kirsten Boie erhielt den Preis für „Dunkelnacht“, in dem sie in reduzierter und eindringlicher Sprache die Ereignisse der Penzberger Mordnacht schildert, als im April 1945 noch 16 Bewohner der Stadt von Anhängern der Nationalsozialisten hingerichtet werden. Bereits vor 17 Jahren hatte die bekannte Kinder- und Jugendbuchautorin für ihr Gesamtwerk den Jugendliteraturpreis erhalten. Aber, so die Vorsitzende der Kritikerjury Karin Vach: „Kirsten Boie hat sich mit diesem Buch praktisch neu erfunden.“

Weitere Auszeichnungen gingen an das Bilderbuch „Unsere Grube“, das Kinderbuch „Die Suche nach Paulie Fink“, das Sachbuch „Der Duft der Kiefern“ sowie ein Sonderpreis für Neue Talente an die Illustratorin Mia Oberländer. Für sein Gesamtwerk wurde der Illustrator Hans Ticha mit dem Sonderpreis geehrt. (mit Jenny Tobien, dpa)