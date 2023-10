Frankfurter Buchmesse

vor 47 Min.

Friedenspreisträger Salman Rushdie: "Schreiben ist ein optimistischer Akt"

Plus Besorgt um die Lage der Welt tritt Salman Rushdie auf der Frankfurter Buchmesse auf. Hoffnungsvoll gibt er sich dennoch – und freut sich auf einen Kirchenbesuch.

Von Birgit Müller-Bardorff

Sein schelmisches Lächeln hat Salman Rushdie nicht verloren, und auch nicht seinen Humor. Bei einer Pressekonferenz zum Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, den er am Sonntag zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse in der Paulskirche erhalten wird, antwortet der britisch-indische Schriftsteller auf die Frage, ob er sich hier in Frankfurt frei bewegen könne, vielleicht auch mal in ein Café gehe oder Schriftstellerkollegen treffe: "Meine Zeit verbringe ich ausschließlich mit Journalisten, was könnte es besseres geben." Um dann noch anzufügen "Und am Sonntag freue ich mich darauf, in die Kirche zu gehen. Das ist ein Satz, den sie von mir auch noch nicht gehört haben". Das sagt der für seine Religionskritik bekannte Schriftsteller mit einem Grinsen in die Runde.

Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen findet diese Pressekonferenz auf dem Messegelände statt, und sie ist überhaupt erst der dritte öffentliche Auftritt des Schriftsteller, seit er im August vergangenen Jahres bei einem Messer-Attentat in den USA schwer verletzt wurde. Ein wenig schmaler ist er, ein wenig gebeugter geht er und sein rechtes, erblindetes Auge ist verdeckt durch ein dunkles Brillenglas. Bemerkenswert entspannt gibt er sich, in den Zwischentönen aber ist die Erschütterung seiner Existenz durch den lebensbedrohlichen Angriff zu hören. "Ich bin froh, hier zu sein, in einigermaßen vernünftiger Verfassung." Natürlich habe ihn der Angriff wieder an die Fatwa aus dem Jahr 1989 erinnert, als der iranische Ayatollah Khomeini wegen seines Buches "Die Satanischen Verse" zur Ermordung Rushdies aufgerufen habe. Das sei mal mehr mal weniger gegenwärtig und "diesmal war es eine sehr scharfe und harte Erinnerung daran".

