Nachlass von Freddie Mercury kommt unter den Hammer

Mehr als tausend Besitztümer von Freddie Mercury werden im Londoner Auktionshaus Sotheby's versteigert. Neben seinem Piano kommen auch Möbel und Notizen unter den Hammer.

"Freddie hätte es geliebt", ist sich Mary Austin, die langjährige Lebensgefährtin des Queen-Sängers, sicher. Ab diesem Mittwoch um 18 Uhr werden im traditionsreichen Londoner Auktionshaus Sotheby's mehr als tausend Besitztümer von Mercury versteigert.

Nach seinem Tod im Jahr 1991 blieben diese mehr als 30 Jahre hinter den Mauern der Garden Lodge im Londoner Stadtteil Kensington verborgen. "Ich hatte viele Jahre das Privileg, zwischen all den wunderbaren Dingen zu leben, die Freddie gesammelt und so geliebt hat", schreibt die 72-jährige Austin. Jetzt wolle sie dieses "besondere Kapitel meines Leben" aber schließen. Mercury begeisterte sich für Auktionen. Er hatte auch einige Artikel, die jetzt unter den Hammer kommen, einst selbst bei Sotheby's ersteigert.

Mit der Aktion endet die Ausstellung "Freddie Mercury - A World Of His Own", die einen Einblick in das Zuhause des Queen-Sängers gab. Alle ausgestellten Gegenstände werde nun versteigert – darunter silberne und goldene Schallplatten sowie die Krone und der purpurrote Umhang, die Mercury auf der "Magic Tour" 1986 trug, seiner letzten Konzerttournee mit Queen. Auch seine Möbel, unzählige Andenken, seine extravagante Garderobe und handgeschriebene Notizen kommen unter den Hammer.

Auktion: Stutzflügel von Freddie Mercury ist der Höhepunkt

Der Höhepunkt der Auktion wird wohl der Stutzflügel, auf dem der legendäre Frontmann Welthits wie "Bohemian Rhapsody" komponierte. Der Schätzwert für das Instrument liegt bei umgerechnet bis zu 3,5 Millionen Euro. Mercury hatte das Yamaha G2 Baby Grand Piano 1975 gekauft, als er mit Austin, die auch nach der Trennung seine Vertraute blieb, noch in einer kleinen Londoner Wohnung lebte. Aus Sorge, sie könne etwas dagegen haben, ließ der Sänger den Flügel angeblich liefern, als Austin nicht zu Hause war. Im selben erschien die Single "Bohemian Rhapsody" und das Album "A Night At The Opera".

Auch Notizen von Freddie Mercury kommen bei Auktion unter den Hammer

Ursprünglich hatte Queens größter Hit einen anderen Titel, wie handgeschriebene Notizen belegen, die Mercury auf einen Notizblock der nicht mehr existierenden Fluggesellschaft British Midlands gekritzelt hatte. Auf dem ersten Entwurf steht "Mongolian Rhapsody", wobei "Mongolian" durchgestrichen wurde. Das wussten wir vorher nicht", sagt Gabriel Heaton, einer der Rock'n'Roll-Spezialisten bei Sotheby's.

Laut ihm habe Mercury Entwürfe für fast alles, was er in den 1970er Jahren geschrieben hat, aufbewahrt. Das dokumentiert die Entstehung von Klassikern wie "Killer Queen", "Don't Stop Me Now" oder "Somebody To Love". Bei der Auktion wird allein für den Entwurf von "Bohemian Rhapsody" mehr als eine Million Euro erwartet.

Auch die zahlreichen Outfits, zum Beispiel ein paillettenbesetzter Einteiler, den Mercury 1978 auf der "News Of The World"-Tour anhatte, die Lederweste aus dem Musikvideo zu "Radio Ga Ga" oder eine Jacke im Militärlook, die er auf der Feier zu seinem 39. Geburtstag trug, werden bei der Auktion versteigert. Szenen von der Kostümparty im Münchner Nachtclub "Old Mrs. Henderson" sind im Video zur Single "Living On My Own" zu sehen. Die Rechnung des Abends mit einer Auflistung aller Getränke – darunter rund 300 Flaschen Roederer Champagner – kann ebenfalls erworben werden. Auch Möbel, Kunstobjekte und Bilder stehen zum Verkauf.

Erlös aus Freddie-Mercury-Auktion soll größtenteils gespendet werden

Der Erlös aus der Auktion soll zu einem großen Teil für einen guten Zweck gespendet werden. Ein Teil kommt dem "Mercury Phoenix Trust" zugute. Das ist eine eigene Stiftung von Freddie Mercury. Und ein anderer Teil soll an die "Elton John AIDS Foundation" gehen. (mit dpa)