Als Bayern seinen eigenen Stil erfand: Landesausstellung in Freising

Ein gewisser Stolz scheint den Gründervätern des Freistaats 1946 nicht fremd gewesen zu sein, als sie bei der Ausarbeitung der Bayerischen Verfassung in der Präambel festhielten, Bayern könne auf eine "mehr als tausendjährige Geschichte" zurückblicken. Bezug genommen wurde da auf das Geschlecht der Agilolfinger im frühen Mittelalter, unter deren Herrschaft Bayern tatsächlich erstmals als zusammenhängendes Gebilde angenommen werden darf. Ebendiese Zeit, und vornehmlich das 8. Jahrhundert, den Landeskindern und wissbegierigen Zugroasten nahezubringen, das hat sich die Bayerische Landesausstellung 2024 vorgenommen, die vom 7. Mai an im Diözesanmuseum Freising zu besichtigen ist.

Dass das Haus der Bayerischen Geschichte als Ausrichter sich gerade für Freising entschieden hat, liegt in einem Jubiläum begründet, das in der Stadt an der Isar in diesem Jahr gefeiert wird und parallel geht mit dem Thema der Landesausstellung. Vor 1300 Jahren, anno 724, kam nämlich Korbinian nach Freising, um hier, an einem der Herzogssitze der Agilolfinger, als Gründerbischof zu wirken. Das sind dann auch die beiden hauptsächlichen Themenstränge, denen die Ausstellung im spektakulären, erst vor zwei Jahren neu eröffneten Diözesanmuseum folgt: der Lauf des weltlich-politischen Geschehens sowie die Entwicklung des Christentums in Bayern.

Höhepunkt der Bayerischen Landesausstellung: Der Tassilokelch (8. Jahrhundert) kommt für einige Wochen aus dem Stift Kremsmünster ins Freisinger Diözesanmuseum. Foto: © V. Iserhardt, Leibniz-Zentrum für Archäologie

Als der wilde Bär Korbinians Lasttier verspeiste

Korbinian grüßt am Eingang als steinerne Bischofsfigur, und die Projektion eines Freskos der Gebrüder Asam aus dem Dom nebenan zeigt auch gleich jenen Begleiter, ohne die kaum eine Darstellung des Korbinian auskommt, einen Bären. Soll der Legende nach doch der Heilige, auf Pilgergang nach Rom, seines Esels verlustig gegangen sein durch einen wilden Bären, der sich über das Lasttier hermachte – und nach Sättigung das Gepäck Korbinians wundersam auf seinem Bärenrücken in die Heilige Stadt trug. Die Ausstellungsmacher haben nicht davor zurückgescheut, einen Bären in Lebensgröße – kein Geringerer als der 2006 erlegte "Problembär" Bruno – zu präsentieren. Das ist, wie stets bei Ausstellungen des Hauses der Bayerischen Geschichte, dem Ansatz geschuldet, sich an ein möglichst breites, auch jüngere Besucher einschließendes Publikum anzusprechen. Und so zieht sich der Bär nicht nur als wiederkehrendes Maskottchen durch die Ausstellungsräume, sondern hat auch Eingang in den Ausstellungstitel gefunden: "Tassilo" – der Bedeutendste der Agilolfinger –, "Korbinian und der Bär".

Klug kalkulierend, dass der durchschnittliche Ausstellungsbesucher kaum ein Kenner frühmittelalterlicher Verhältnisse sein dürfte, liefert die Ausstellung Grundlegendes zum Thema. Was war im 8. Jahrhundert unter Bayern zu verstehen? Ein Land noch ohne fränkische und schwäbische Gebiete, jedoch ins heutige Österreich hineinreichend. Salzburg war neben Regensburg eines der Zentren und wurde unter den katholischen Agilolfingern ebenso wie Passau und eben Freising zum Sitz von einem der vier bayerischen Bistümer. Traditionell blickten die Agilolfinger nach Süden: Schon an der Wende des 6. zum 7. Jahrhundert wurde die Tochter eines Bayernherzogs, Theodelinde, mit dem Langobardenkönig Agilulf verheiratet. Ein vergoldetes Schmuckrelief aus jener Zeit, das die Hochzeit darstellt, gehört zu den Preziosen der Ausstellung, ebenso wie die in Silber getriebene Henne mit sieben Küken aus dem vermuteten Besitz von Theodelinde.

Tassilo, der Herzog, der gerne König geworden wäre

Auch der Bayernherzog Tassilo III. verheiratete sich mit einer langobardischen Königstochter. Schon als Kind wurde er 748 zum Herzog eingesetzt und bestimmte vier Jahrzehnte hindurch die bayerischen Geschicke. Tassilo fühlte sich offenbar zu Höherem geboren, gebärdete sich zunehmend wie ein König, was ihm nicht zukam, war der Bayernherzog doch dem König des Frankenreichs verpflichtet.

Wie sehr Tassilo auf Eigenständigkeit zielte, das sehen die Ausstellungsmacher nicht zuletzt in den Spitzenkunstwerken jener Zeit manifestiert, die auf bayerischem Gebiet entstanden. Vor allem ein Objekt überragt hier alle anderen, ihm ist ein eigener Raum mitsamt Panzerglasvitrine gewidmet: Der berühmte Tassilokelch konnte für sechs Wochen vom Stift Kremsmünster nach Freising entliehen werden. Auf dem Fuß des Messkelchs ist in einer Inschrift das Stifter-Ehepaar verewigt: "Tassilo starker Herrscher – Liutpirc königlicher Spross". Der ungemein kunstfertig gearbeitete Kelch, ikonografisch eine Verschmelzung von irisch-angelsächsischen und italienischen Einflüssen, besticht nicht nur durch sein Bildprogramm mit Christus als Weltenrichter im Zentrum. Kunstgeschichtlich bedeutsam ist auch die Ornamentik mit ihren verschlungenen, s-förmigen Greiftieren – maßgebliches Kennzeichen für den Stil der tassilonischen Hofschule im Kontrast zur zeitgleichen karolingischen mit ihrem reinen Pflanzenwerk im Ornament.

Gegen den Frankenkönig Karl kam Tassilo nicht an

Im Hintergrund dieses tassilonischen Stils sehen die Ausstellungsmacher den auch in der Kunst zutage tretenden Anspruch des Bayernherzogs auf eine eigene Königsdynastie. Doch der König des Frankenreichs, Karl (der Große), gebot dem Streben Tassilos Einhalt, 788 wurde der Herzog abgesetzt und nach einem Prozess in Klosterhaft verbannt. Im Zuge einer damnatio memoriae, einer Auslöschung des Angedenkens an den letzten der Agilolfinger-Herzöge, verstreuten sich die Zeugnisse der tassilonischen Hofkunst in alle Winde.

Der Kabarettist Christoph Süß, gerne eingespannter Partner beim Haus der Bayerischen Geschichte, setzt in Freising den Schlusspunkt mit einem zehnminütigen launigen Film-Statement, das den Bogen ins Heute schlägt. Hat sich, legt Süß nahe, im Freistaat denn nicht etwas erhalten vom frühmittelalterlichen Schicksal Bayerns: königsgleiche Eigenständigkeit eigentlich drauf zu haben, doch leider, leider von einer missgünstigen, weiter nordwärts sitzenden Macht nicht rangelassen zu werden?

"Tassilo, Korbinian und der Bär". Im Diözesanmuseum Freising vom 7. Mai bis zum 3. November, täglich geöffnet von 9 bis 18 Uhr.