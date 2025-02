Boho Chic bis Minimalismus: Die neuen Trends der Damenmode

Die neue Modesaison steht vor der Tür und mit ihr ein großes Spektrum an Stilen und Trends. Farben, Formen und Materialien laden zum Experimentieren ein. Haben Sie Lust? Hier kommen Experten-Tipps, welche Highlights auf den Laufstegen zu sehen waren - und wie Sie sich in diesem Frühjahr und Sommer für ein Kleiderschrank-Update inspirieren lassen können.

Was ist diese Saison in der Frauenmode angesagt?

In dieser Saison steht die Vielfalt im Vordergrund. Der Boho-Chic feiert dabei sein großes Comeback und war bei vielen Modenschauen zu sehen. «Rüschen, Volants und florale Muster prägen diesen romantischen Look. Transparente Stoffe und Pastelltöne wie Creme und Lila unterstreichen die verspielte Ästhetik», erklärt Stilberaterin Dunja Heß.

Doch neben diesem verträumten Stil ist auch die klare Linie stark im Kommen. Carl Tillessen vom Deutschen Mode-Institut (DMI) spricht von einer «neuen Zeitlosigkeit», die sich durch minimalistische Designs, weiche Drapierungen und eine subtile Farbgebung auszeichnet. Er betont: «Dieser Minimalismus unterscheidet sich von früheren Varianten, da er weicher, wärmer und menschlicher wirkt».

Auffällig sind im Frühjahr/Sommer extreme Silhouetten, die von geradlinigen Schnitten bis hin zu voluminösen Details wie breiten Schultern und weiten Kragen reichen. «Es gibt viel Spielraum, um mit der Form zu experimentieren», so Heß. Das Zusammenspiel von weiten und engen Elementen bei den Silhouetten erzeugt spannende visuelle Effekte und bietet die Möglichkeit, mit Körperformen zu spielen.

Welche Farben und Muster sind diese Saison besonders gefragt?

Die Farbpalette dieser Saison ist so vielseitig wie die Stile selbst. Zarte Pastelltöne wie Minze, Hellblau, Flieder und Rosa bringen Frische in die Mode. «Diese Farben passen perfekt zur Romantik des Boho-Looks», so Farb- und Stilberaterin Jasmin Link. Neben diesen zarten Farben sieht man kräftige Töne wie Tomatenrot und auch Burgunder ist weiterhin überall zu sehen. Wer Richtung Sommer spannende Farbakzente setzen möchte, kann das laut Heß besonders gut mit Pink, Grün und Orange. Sie kommen besonders gut als Highlights in minimalistischen Looks zur Geltung.

Auch bei den Mustern zeigt sich ein Spannungsfeld zwischen Tradition und Neuinterpretation. Neben Animal Prints wie Leopardenmustern bis zu braun-weißen Kuhflecken erleben Polka Dots und Nadelstreifen ein Revival. «Nadelstreifen werden jetzt vermehrt auch von Frauen getragen», so Tillessen.

Welche Materialien und Stoffe werden im Frühjahr/Sommer in der Frauenmode verwendet?

Die Damenmode setzt auf fließende und leichte Stoffe, die Bewegung und Eleganz vereinen. Materialien wie Viskose, Modal und Satin sorgen für einen luftig-leichten Tragekomfort. Auch Durchsichtiges bleibt ein wichtiges Thema. «Transparente Stoffe, die oft in mehreren Schichten übereinandergelegt werden, erzeugen subtile Effekte und bringen vor allem Pastellfarben besonders gut zur Geltung», erklärt Carl Tillessen. Und was ist mit Jeans? Die bleiben in sämtlichen Ausführungen ein Dauerbrenner. Bei Handtaschen sieht man momentan viel Wildleder, was gut zu dem Boho-Chic passt.

Welche Schnitte und Silhouetten sind für Kleider und Röcke angesagt?

Kleider und Röcke sind in dieser Saison überwiegend fließend und figurumspielend. Während die Maxiröcke des Boho-Stils nach wie vor präsent sind, werden auch voluminöse Silhouetten mit breiten Puffärmeln oder weiten Kragen zu sehen sein. Der Trend zu extremen Silhouetten, bei dem weite Teile mit engeren kombiniert werden, spielt sowohl bei Röcken als auch Hosen und Oberteilen eine wichtige Rolle, so Stilberaterin Heß.

Welche Trends sehen wir bei Hosen und Oberteilen?

Palazzo-Hosen, Marlenehosen und Wide-Leg-Jeans waren auf allen Laufstegen zu sehen. Diese Schnitte sind nicht nur bequem, sondern wirken durch die fließenden Materialien besonders elegant. Um die Hosen vielseitiger zu gestalten, verbinden viele Designerinnen und Designer damit laut Jasmin Link originelle Details wie Fransen oder asymmetrische Formen.

Bei den Oberteilen ist der Look oft klassisch «feminin». Transparente Stoffe, raffinierte Drapierungen und Spitze verleihen den Looks Leichtigkeit und Eleganz. «Feminine Blusen mit floralen Prints ergänzen den Boho Chic», so Dunja Heß.

Was ist bei Schuhen und Accessoires ein absolutes Must-have?

Am Fuß und auf der Straße sind laut Claudia Schulz vom Deutschen Schuhinstitut vor allem Schuhe wie Mary Janes, Retro-Sneaker aus Wildleder und Ballerinas mit Nieten oder Strassbesatz im Trend. Ein weiteres Highlight sind filigrane Sandalen mit Schmuckdetails, die perfekt zu den luftigen Sommeroutfits passen.

Die Farben und Muster bei Schuhen und Accessoires orientieren sich laut Dunja Heß an den allgemeinen Farbtrends der Saison. Zu sehen ist weiterhin viel Animal-Print, vor allem bei Taschen und Schuhen, sowie Pastelltöne und kräftige Akzente, die als Highlights bei Accessoires eingesetzt werden.

Charms, also auffällige Anhänger für die Handtasche sind in dieser Saison besonders beliebt. Mit kleinen Bären etwa lassen sich verspielte Akzente setzen, so Schulz. Auch Schleifen, Tücher in sämtlichen Varianten und Perlen gehören zu den trendigen Accessoires.

Angesagt laut Claudia Schulz außerdem: Baseballcaps. Sie verleihen jedem Look eine entspannte Note und sorgen für einen coolen Twist, besonders in Kombination mit einer Rüschenbluse und Ballerinas.

Icon Vergrößern Florale Muster und Rüschen machen in diesem Frühjahr und Sommer den Boho-Chic aus (Bluse und Rock von ANNA's dress affair, je ca. 249 Euro). Foto: ANNA´s dress affair/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Florale Muster und Rüschen machen in diesem Frühjahr und Sommer den Boho-Chic aus (Bluse und Rock von ANNA's dress affair, je ca. 249 Euro). Foto: ANNA´s dress affair/dpa-tmn

Icon Vergrößern Boho is Back! Und mit ihm verspielte Details wie Strickereien. Zu sehen ist der romantische Look bei Lollys Laundry (Kleid ca. 190 Euro, Bucket Hat ca. 50 Euro). Foto: Lollys Laundry/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Boho is Back! Und mit ihm verspielte Details wie Strickereien. Zu sehen ist der romantische Look bei Lollys Laundry (Kleid ca. 190 Euro, Bucket Hat ca. 50 Euro). Foto: Lollys Laundry/dpa-tmn

Icon Vergrößern Dieses Jahr rückt der Fokus auf extravagante Silhouetten - hier von Opus Pants -, die sowohl im Alltag als auch auf den Laufstegen ein starkes Statement setzen (Hose ca. 120 Euro, verfügbar ab März). Foto: Opus/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Dieses Jahr rückt der Fokus auf extravagante Silhouetten - hier von Opus Pants -, die sowohl im Alltag als auch auf den Laufstegen ein starkes Statement setzen (Hose ca. 120 Euro, verfügbar ab März). Foto: Opus/dpa-tmn

Icon Vergrößern Zarte Pastelltöne wie das fliederfarbene Kleid mit weiten Ärmeln von Marc Cain sind in dieser Saison ein Must-Have für jeden Kleiderschrank (Kleid ca. 399 Euro, Gürtel ca. 150 Euro, Sandalen ca. 229 Euro). Foto: Marc Cain/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Zarte Pastelltöne wie das fliederfarbene Kleid mit weiten Ärmeln von Marc Cain sind in dieser Saison ein Must-Have für jeden Kleiderschrank (Kleid ca. 399 Euro, Gürtel ca. 150 Euro, Sandalen ca. 229 Euro). Foto: Marc Cain/dpa-tmn

Icon Vergrößern Egal ob als gepunktetes Top oder als weißer Polka-Dot-Rock wie von Marc Cain, auch Tupfen sind total im Trend (Top ca. 200 Euro, Rock ca. 229 Euro, Gürtel ca. 200 Euro, Pumps ca. 200 Euro). Foto: Marc Cain/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Egal ob als gepunktetes Top oder als weißer Polka-Dot-Rock wie von Marc Cain, auch Tupfen sind total im Trend (Top ca. 200 Euro, Rock ca. 229 Euro, Gürtel ca. 200 Euro, Pumps ca. 200 Euro). Foto: Marc Cain/dpa-tmn

Icon Vergrößern Lila Stück von Liebeskind Berlin: Viel Platz und Stauraum bieten diese Saison Hobo-Bags (ca. 329 Euro). Foto: Shauna Summers/Liebeskind Berlin/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Lila Stück von Liebeskind Berlin: Viel Platz und Stauraum bieten diese Saison Hobo-Bags (ca. 329 Euro). Foto: Shauna Summers/Liebeskind Berlin/dpa-tmn

Icon Vergrößern Kleine Henkeltaschen wie von Liebeskind Berlin setzen in dieser Saison modische Akzente (ca. 180 Euro). Foto: Shauna Summers/Liebeskind Berlin/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Kleine Henkeltaschen wie von Liebeskind Berlin setzen in dieser Saison modische Akzente (ca. 180 Euro). Foto: Shauna Summers/Liebeskind Berlin/dpa-tmn

Icon Vergrößern Die Zeiten sind längst vorbei, an denen wir Caps nur an Bad Hair Days tragen. Baseballcaps, hier in einem Look von Replay, bringen einen spannenden Stilbruch in feminine Outfits (Kleid ca. 200 Euro). Foto: Lercara Alessandro/Replay/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Die Zeiten sind längst vorbei, an denen wir Caps nur an Bad Hair Days tragen. Baseballcaps, hier in einem Look von Replay, bringen einen spannenden Stilbruch in feminine Outfits (Kleid ca. 200 Euro). Foto: Lercara Alessandro/Replay/dpa-tmn

Icon Vergrößern Kleine Charms an der Tasche, wie bei COS, sind in dieser Saison ein echter Hingucker (Tasche ca. 59 Euro, Anhänger ca. 45 Euro). Foto: COS/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Kleine Charms an der Tasche, wie bei COS, sind in dieser Saison ein echter Hingucker (Tasche ca. 59 Euro, Anhänger ca. 45 Euro). Foto: COS/dpa-tmn

Icon Vergrößern In den neuen Kollektionen sind häufig voluminöse Details und Drapierungen zu sehen - hier in Pastellrosa von Arket (Rock ca. 89 Euro, Oberteil ca. 99 Euro, Ballerinas ca. 149 Euro). Foto: Arket/dpa-tmn Icon Schließen Schließen In den neuen Kollektionen sind häufig voluminöse Details und Drapierungen zu sehen - hier in Pastellrosa von Arket (Rock ca. 89 Euro, Oberteil ca. 99 Euro, Ballerinas ca. 149 Euro). Foto: Arket/dpa-tmn

Icon Vergrößern Ob Palazzo-Hose, Marlenehose oder Wide Leg Jeans, weite Hosen sind 2025 weiter Trend. Besonders stylish sehen sie in einer Kombination aus engen und weiten Teilen aus (Hose von Lollys Laundry, ca. 130 Euro). Foto: Lollys Laundry/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Ob Palazzo-Hose, Marlenehose oder Wide Leg Jeans, weite Hosen sind 2025 weiter Trend. Besonders stylish sehen sie in einer Kombination aus engen und weiten Teilen aus (Hose von Lollys Laundry, ca. 130 Euro). Foto: Lollys Laundry/dpa-tmn

Icon Vergrößern Kleider im Boho-Chic gibt es in vielen verschiedenen Schnitten und mit den unterschiedlichsten Mustern. Etwa verträumt-elegant und zeitlos mit Blütenmustern wie das Kleid von Veronica Beard (Kleid ca. 598 Euro). Foto: Veronica Beard/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Kleider im Boho-Chic gibt es in vielen verschiedenen Schnitten und mit den unterschiedlichsten Mustern. Etwa verträumt-elegant und zeitlos mit Blütenmustern wie das Kleid von Veronica Beard (Kleid ca. 598 Euro). Foto: Veronica Beard/dpa-tmn