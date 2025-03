Als Menschen haben wir ein gemeinsames Schicksal

Wir leben in interessanten Zeiten. Die Welt ist in Bewegung, und wir sind in Unruhe. Erst wankt die Kirche, jetzt zittert die Nato. Aber Krisenzeiten sind Zeiten der Entscheidung. Da ist es sinnvoll, einen klaren Blick zu haben. Und es kann helfen, Abstand zu nehmen und vielleicht die Perspektive zu prüfen. Dies ist ein Plädoyer für eine historische Perspektive, kein Rezept, ein Vorschlag.

Prozess Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

China Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gastbeitrag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis