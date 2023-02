Der Erfinder der Suterismen

Martin Suter machte fast 20 Jahre lang Werbung, ehe er mit fast 50 seinen Lebenstraum vom Schriftsteller verwirklichte. Mit 75 ist er einer der meistgelesenen deutschsprachigen Autoren.

Sie kommen daher wie Werbeslogans, die Suterismen: "Die schlecht geschriebene Wahrheit hat es manchmal schwer gegen die gut geschriebene Unwahrheit", wirft der Schweizer Erfolgsautor Martin Suter zum Beispiel mal in eine Unterhaltung. Oder: "Durch moderne Technik werde ich immer altmodischer", - bezogen darauf, dass er einen Tablet-Computer entdeckt hat, der Hand- in Druckschrift umwandelt und ihn dazu bringt, nun wieder von Hand zu schreiben.

Das mit den coolen Slogans liegt dem Mann sozusagen im Blut. Suter, der mit seiner Familie in Zürich lebt, hat fast 20 Jahre Werbung gemacht, als freier Texter und Mitinhaber einer Werbeagentur, ehe er mit fast 50 seinen Jugendtraum vom Schriftsteller verwirklichte. Mit durchschlagendem Erfolg. Der Schweizer, der in einem Schaltjahr, am 29. Februar 1948, geboren wurde, jetzt also 75 ist, gehört zu den meistgelesenen Autoren im deutschsprachigen Raum. Im März erscheint sein neuestes Werk: „Melody“, die Geschichte über eine vor 40 Jahren vermeintlich spurlos verschwundene Liebe eines Unternehmers und Politikers.

Zehn Romane und sechs Krimis in rund 25 Jahren

Suter hat in rund 25 Jahren unter anderem zehn Romane und sechs Krimis veröffentlicht. Dazu kam 2020 ein Band mit Plänkeleien mit dem Autor Benjamin von Stuckrad-Barre über Badehosen, Glitzer und LSD, die er selbst ironisch als "konzeptionsloses Gelaber" beschrieben hat ("Alle sind so ernst geworden"). 2022 brachte er ein Mittelding zwischen Roman und Biografie über den Fußballer Bastian Schweinsteiger heraus ("Einer von uns"). Er probiere gerne aus und riskiere dafür auch mal einen Verriss, sagt Suter. Den er dann gewohnt galant wegsteckt. "´Einer von uns’ wurde in einer Zeitung als 'richtig schlechtes Buch' verrissen", erzählt Suter. "Ich habe die Kritik nicht gelesen, den Autor aber mal gegoogelt und gesehen, dass der auch Bücher schreibt. Da habe ich eine Leseprobe gelesen und mir dann gesagt: Diese Kritik muss ich annehmen, der Autor versteht mehr von schlechten Büchern als ich."

Was Suter, üblicherweise schick im Anzug, übrigens ermüdend findet: Dass sein Outfit immer wieder thematisiert wird. Jemanden als Krawatten- oder Anzugträger zu bezeichnen, sei fast schon eine abschätzige Bemerkung. "Aber das ist mir egal." Eins stellt er dennoch klar: "Ich habe meine Haare noch nie gegelt." Suter wachst, um seine Locken zu bändigen. Dann kommt wieder so ein Suterismus: "Ich erlaube mir, so zu sein, wie ich mich fühle." Da muss man gratulieren. (dpa)

