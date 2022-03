Singend denken, singend schöpfen: Wolfgang Rihm zum 70. Geburtstag

Der Komponist Wolfgang Rihm, die Galionsfigur der deutschen zeitgenössischen Musik, wird 70. Eine Hommage an einen musikphilosophischen Denker.

„Könnte ein Vogel genau sagen, was er pfeift, warum er das pfeift und was in ihm pfeift, würde er nicht pfeifen.“

Gut, dass Wolfgang Rihm, der als eine Galionsfigur zeitgenössischer deutscher Musik einmal diesen Paul-Valery-Satz zitiert hat, kein Vogel ist – auch wenn ihm der Schnabel hold gewachsen. Und gut, dass Wolfgang Rihm, der in Karlsruhe geboren wurde, lehrte und lebt, sehr wohl die Rechenschaft dafür suchte, was und warum eine Stimme in ihm komponiert – selbst wenn dabei natürlich auch Unerklärliches, menschlich Geniales stattfindet.

Wolfgang Rihm hat gut 500 Werke geschaffen

Ja, dieser Rihm, Mitglied vieler geisteswissenschaftlicher Akademien, Träger hoher Auszeichnungen, stark aufgeführt im In- und Ausland, war schon in frühen Jahren außerordentlich hochreflektiert, ein musikphilosophischer Denker, ein unermüdlich literarisierender Komponist und unermüdlich komponierender Essayist. An diesem Sonntag nun wird er als Schöpfer von gut 500 Werken – Oper, Orchestermusik, Kammermusik und Lied – 70 Jahre alt.

Nicht nur Paul Valery spürt Rihm gedanklich nach, sondern auch dem Kollegen Edgar Varèse: „Komponieren nach System ist der Beweis schöpferischer Impotenz.“ Und so umschiffte er in seinem Komponistenleben – geprägt durch seine Lehrer Wolfgang Fortner, Karlheinz Stockhausen, Klaus Huber sowie die Mitstreiter Helmut Lachenmann und Luigi Nono – die Kategorisierung, die Klassifizierung, das Schubladendenken.

Rebecca Saunders und Jörg Widmann lernten von Wolfgang Rihm

Stattdessen schöpfte der Freigeist auch solche Musik, die den Prozess des Atmens, Werdens und Wachsens – gleichsam außerhalb fest umrissener Hochbeete – in sich trug. Komponieren ist ihm ein naturnahes, vegetatives Entwickeln (auch aus dem Fragment heraus), ein sich nicht selbst reproduzierendes Kreiseziehen. Vielleicht am deutlichsten wird dieses Verfahren in seinen Werken „Séraphin“ (1991–2006), „Form/Formen“ und „Verwandlung“ (2002–2013), von denen es jeweils mehrere „Zustände“ gibt.

Das Freigeistige schließt Entwicklung gerade nicht aus: Auch Wolfgang Rihm, zu dessen bekanntesten Kompositionsstudenten Rebecca Saunders und Jörg Widmann zählen, hat bei allem Drang auf „Stets-das-Unerwartete“ jenen Künstlerweg vollzogen, wie ihn schon seine deutschen Altvorderen Richard Strauss und Hans Werner Henze beschritten: vom existenziell Dunklen, Wuchtigen, Hochexpressiven, auch Skandalösen, hin zum existenziell Abgeklärten. Waren seine Opern „Jakob Lenz“ (1979), „Hamletmaschine“ (1986) und „Die Eroberung von Mexiko“ (1992) in Wort wie Ton dringlich-aufrüttelnde Theaterstoffe, so drängte es Rihm nach der Jahrtausendwende mehr und mehr zu introvertierter, elegischer Abgesangsmusik.

"Reminiszenz" schuf Wolfgang Rihm 2017 für die Elbphilharmonie

Nicht erst das 2006 in Augsburg zum 250. Geburtstag Mozarts uraufgeführte „Fremdes Licht“ kündet davon, später auch seine für die Festspiele Schwetzingen geschriebene Oper „Proserpina“ (2009) und die zur Eröffnung der Hamburger Elbphilharmonie geschriebene „Reminiszenz“ (2017); schließlich die kurz darauf in München aus der Taufe gehobenen „Requiem-Strophen“ des damals Schwerkranken – übrigens allesamt, wie so oft bei Rihm, angeregt von Lyrik zwischen Michelangelo, Goethe, Brentano und Hans Henny Jahnn. Und drei dieser genannten Kompositionen waren speziell auch für den hohen sphärischen Sopran Mojca Erdmanns konzipiert.

Man wünscht Wolfgang Rihm viele weitere Schaffensjahre, eine noch reichere Ernte, die heuer vorerst in eine „Hommage“ der Salzburger Festspiele mit drei Konzertabenden mündet (darunter die Aufführung eben der frühen Oper „Jakob Lenz“) – sowie in zwei umfänglichen Biographien, geschrieben von Frieder Reininghaus („Der Repräsentant“, Verlag Königshausen & Neumann, 34 Euro) sowie Eleonore Büning („Über die Linie“, Benevento Verlag, 24 Euro).