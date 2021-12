"Aida" – das größte Weihnachtsgeschenk an die Opernwelt wird 150

Vor 150 Jahren wurde Verdis „Aida“ uraufgeführt und gehört mit all ihrem Pomp bis heute weltweit zu den meistgespielten Werken. Die Geschichte dahinter ist kurios.

Große Gefühlsarien, beeindruckende Chöre und ein einzigartiger „Triumphmarsch“ begeistern das Publikum bis heute. Vor 150 Jahren, am 24. Dezember 1871, feierte Giuseppe Verdis Meisterwerk „Aida“ im Khedivial-Opernhaus in Kairo seine umjubelte Uraufführung – nach einer abenteuerlichen Vorgeschichte.

Ismail Pascha war seit 1867 Gouverneur der osmanischen Provinz Ägypten und trug den Titel Khedive: Vizekönig. Er modernisierte Ägypten, ließ auch den Suezkanal bauen. Das Lieblingsprojekt des in Frankreich ausgebildeten Verehrers der europäischen Kunst war jedoch die Errichtung des ersten afrikanischen Opernhauses in Kairo. 1869 werden Kanal und Opernhaus fast gleichzeitig fertig. Zur Einweihung sollen Feierlichkeiten stattfinden – und Ismail Pascha will dafür den damals berühmtesten Komponisten gewinnen: Giuseppe Verdi. Doch der lehnt ab – aus Zeitgründen und weil er „es nicht gewohnt“ sei, „Gelegenheitsstücke zu komponieren“. So wird das Opernhaus am 1. November 1869 (zwei Wochen vor dem Suezkanal) mit seinem „Rigoletto“ eröffnet. Für das neue Theater möchte der Khedive aber unbedingt eine neue Oper „in ausschließlich ägyptischem Stil“.

Verdi forderte eine fast schon unverschämte Gage

Also bedrängt er Verdi weiter, bietet ihm freie Hand bei Besetzung und Ausstattung. Dass der nach einem weiteren Jahr doch noch zusagte, lag aber wohl nicht nur an seinem Interesse an orientalischen Themen, sondern auch daran, dass der Khedive nun drohte, Charles Gounod oder Richard Wagner zu beauftragen – und an dessen Einverständnis mit Verdis fast schon unverschämter Gagenforderung: 150.000 Franken in Gold, um „Währungsschwankungen in wirtschaftlich unsicheren Zeiten zu umgehen“.

Im Sommer 1870 nimmt Verdi den Vertrag an, an einen Freund schreibt er: „Eine Oper für Kairo komponieren!!! Puh! Ich gehe nicht hin, sie zu inszenieren, weil ich fürchten müsste, dort mumifiziert zu werden.“ Die Idee für das Libretto stammt vom Dramatiker Antonio Ghislanzoni, verfasst nach einem Szenario des Ägyptologen Auguste Mariette. Angeblich hatte der die dann in vier Akten präsentierte Geschichte einer Liebe bis in den Tod auf altem Papyrus entdeckt.

Endlich war "Aida" komponiert – und dann kam der Krieg

Verdi studiert Bücher über ägyptische Geschichte und den Isis-Kult, lässt sich zu exotischen Harmonien inspirieren, schafft chromatische Akkordfolgen und weihevolle Priestergesänge. In den Darstellungen aus Königsgräbern entdeckt er langhalsige Blasinstrumente, für deren Nachbau er Instrumentenbauer Adolphe Sax beauftragt: die berühmten Aida-Trompeten. Im November 1870 ist die Partitur fertig. Doch dann erklären die Franzosen den Deutschen den Krieg, Paris wird belagert, alle Kostüme und Requisiten werden von den Preußen beschlagnahmt. „Maledetti goti!“ schimpft Verdi: Verdammte Goten! Die Uraufführung muss um mehr als ein Jahr verschoben werden. Verdi überarbeitet seine Komposition währenddessen noch einmal.

Bei der Premiere am „Originalschauplatz“ ist der Komponist nicht anwesend, doch für Arien wie „Celeste Aida“, „O patria mia“ oder „Ritorna vincitor“ und nicht zuletzt den „Triumphmarsch“ wird Verdi von den weitgehend aus Europa angereisten Premierengästen bejubelt: „Aida“ tritt ihren Siegeszug um die Welt an, bereits 1872 folgt in der Mailänder Scala die Europapremiere. 1874 die deutsche in Berlin.